¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día de la Bandera de Salta
Hospital Garrahan
salud mental
Robo millonario
Diego Santilli
cerrillos
Policías parteros
Adobe Rock
Violenta agresión
Trabajo informal
Día de la Bandera de Salta
Hospital Garrahan
salud mental
Robo millonario
Diego Santilli
cerrillos
Policías parteros
Adobe Rock
Violenta agresión
Trabajo informal

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Adobe presenta su rock De Raíz en El Taller

La banda salteña vuelve a los escenarios con un show cargado de identidad y fuerza sonora. Será el sábado 11 de octubre a las 22 en El Taller, Balcarce 1901.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 11:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La agrupación salteña Adobe desplegará su propuesta de rock de raíz norteño este sábado 11 de octubre, a las 22 horas, en El Taller, el multiespacio cultural ubicado en Balcarce 1901.

Con un sonido que combina energía rockera y raíces regionales, Adobe propone un recorrido musical donde conviven el reggae, el folclore, el indie y lo ancestral, todo bajo una impronta auténtica y potente. Sus letras reflejan una mirada comprometida con el entorno, mientras su estilo sonoro mantiene viva la esencia del rock clásico.

La banda está integrada por Pablo Domingo (batería), Emilio Barrabino (guitarra y voz), Ismael Castro (bajo) y Violeta Barrabino (voz). En esta presentación, el grupo contará con músicos invitados, ampliando la experiencia artística y sonora.

El show se llevará a cabo en El Taller, un espacio que combina gastronomía, arte y música en un ambiente único. Concebido como un bodegón cultural, fusiona tradición e innovación con una propuesta que mezcla diseño, antigüedades, tragos y presentaciones en vivo.

Una trayectoria que deja huella

Con más de 15 años de historia, Adobe cuenta con tres discos de estudio: Corazón de Tierra (2012), Gaia (2016) y El Desierto (2023). En 2021 lanzaron el sencillo Volveremos, con la participación de reconocidos artistas invitados. Toda su obra se encuentra disponible en Spotify y plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, la banda compartió escenario con figuras destacadas como Bersuit Vergarabat, Guasones, Pier, La Franela, Fidel Nadal, Bruno Arias, Animal de Ciudad y Eruca Sativa. También formaron parte de grandes eventos culturales, entre ellos los festivales de la Universidad Nacional de Salta, el Teatro Provincial, la Casa de la Cultura y el ciclo Rock & Roll Cultura, en homenaje a los 50 años del rock nacional.

 

 

En 2023 estrenaron el videoclip Quieto, filmado en Vaqueros, Lesser y los Valles Calchaquíes, con apoyo del INAMU (Instituto Nacional de la Música). Su anterior trabajo audiovisual, Volveremos, fue emitido por la TV Pública dentro del programa Unísono. Incluso durante la pandemia, el grupo se mantuvo activo: lanzó Gaia desde casa, un registro acústico realizado a distancia, y realizó un streaming en vivo desde la Usina Cultural en el ciclo Recitales en la Usina.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD