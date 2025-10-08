“No sos vos la de la foto”: le negaron la entrada al boliche y reaccionó con violencia

Una mujer policía terminó herida tras ser agredida por una adolescente en la puerta de un boliche ubicado en la zona de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Salta. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 2 de la madrugada, cuando el personal de seguridad controlaba el ingreso al establecimiento.

Según informaron fuentes policiales, una joven de 17 años se presentó para entrar al local bailable y entregó su documento de identidad. Al revisarlo, la oficial notó que la foto no coincidía con la persona que tenía frente a ella, por lo que le negó el acceso.

La situación se descontroló de inmediato. La adolescente comenzó a insultar y gritar, y luego se abalanzó sobre la policía para propinarle un cabezazo en el rostro, provocándole una herida en el labio. Ante el ataque, los efectivos que se encontraban en el lugar intervinieron y redujeron a la agresora.

Instantes después, salió del local la hermana mayor de la joven, una chica de 19 años, quien se involucró de manera violenta en el incidente e intentó interferir en el procedimiento. Ambas fueron demoradas y trasladadas a la Comisaría.

En la dependencia, la Policía labró un acta por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. La menor fue entregada a su madre, mientras que la hermana mayor recuperó la libertad horas después, aunque ambas quedaron imputadas en una causa judicial. Las dos jóvenes residen en el barrio Sanidad II, en la zona sur de la capital salteña.

Por su parte, la oficial agredida fue asistida en una clínica privada, donde recibió atención médica por la lesión sufrida y fue licenciada con varios días de reposo.

