¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
9 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lionel Messi
Aerolíneas Argentinas
busqueda de persona
Triple crimen de Florencio Varela
Franco Mastantuono
Morena Rial
Eugenia Tobal
Lali Espósito
Thiago Medina
El clima en Salta
Lionel Messi
Aerolíneas Argentinas
busqueda de persona
Triple crimen de Florencio Varela
Franco Mastantuono
Morena Rial
Eugenia Tobal
Lali Espósito
Thiago Medina
El clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Facundo Ventura sobre Morena Rial: “Le hace falta golpearse un poquito para tomar conciencia”

El periodista y amigo de la influencer consideró que la joven podría adquirir la prisión domiciliaria “por ser la hija de Jorge Rial”.
Jueves, 09 de octubre de 2025 19:55
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Facundo Ventura, hijo del ex “tío postizo” -Luis Ventura- de Morena Rial y su supuesto amigo, sostuvo que a la joven le “hace falta golpearse un poquito para tomar consciencia”, consideró que adquirirá la prisión domiciliaria por “ser hija de Jorge Rial” y sostuvo que “ahora le toca pagar por sus desprolijidades”.

Notas Relacionadas

En principio, Facundo indicó que la influencer “está bien” y se refirió al conductor de “Argenzuela”: “Al principio Jorge -Rial- pataleó un poco, pero que ahora está dando una mano con los alimentos de Morena. El fin de semana fue al supermercado y, a través de su amiga, le hizo llevar mercadería para que pudiera comer bien”.

Asimismo, indicó que el padre de la detenida “se puso a disposición para facilitarle el traslado a la amiga -Evelyn- para que la vaya a visitar a Morena el domingo” y así alcanzarle los bienes y alimentos adquiridos.

Respecto al primer cumpleaños del hijo menor de la influencer, Amadeo, sostuvo: “Sé que le dieron un teléfono, no sé para qué habrá gastado la llamada que tenía habilitada. El entorno de Morena festejó el cumpleaños de Amadeo porque lo estaban preparando desde antes de que Morena vuelva a caer detenida”.

 

 

En otro sentido, Facundo consideró: “A Morena le hace falta golpearse un poquito para que empiece a tomar conciencia de todo lo que está viviendo. Se le dieron muchísimas oportunidades que no supo aprovechar y hoy le toca pagar por las desprolijidades que tiene desde hace tiempo”.

“Espero, que si sale, en tiempo récord y gracias a ser hija de Jorge porque sale por eso, se avive y empiece a aprovechar las oportunidades que se le dan que son muchas. Es complicado el tema de conseguirle una vivienda. La vez anterior ya tuvo inconvenientes porque nadie la quiso hospedar y es lo que pasa cuando te mandás una cagada atrás de otra”, continuó.

“Depende todo de ella. No le faltó ayuda. Espero que, si le toca salir, se deje ayudar. Sé que se codea con gente media turbia, pero basta de echarle responsabilidad a los demás, que empiece a hacer un mea culpa ella y recapacite de todo lo que hizo”, concluyó Ventura.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD