19°
12 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Inseguridad en Salta
Decomiso de carne
Escuela Gobernador Sola
Secuestro extorsivo
cerrillos
Castración en General Mosconi
San Antonio de los Cobres
johnny depp en argentina
Espectáculos

Furor por Johnny Depp en Argentina: su encuentro con los fans

El artista se tomó el tiempo para firmar autógrafos y tomarse fotos junto a las personas que lo esperaban en la puerta del canal.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 08:56
Johnny Depp causó un gran furor con su visita a la Argentina en el marco de la promoción de Modigliani, su nueva película. El actor llegó al país el lunes en horas de la tarde a bordo de un avión privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Depp llegó a Telefe para ser entrevistado de forma exclusiva por Vero Lozano quien confesó la intimidad de una cena que mantuvo con él: "Una cena hermosa en mi casa. Una linda mesa puesta, había jardín y velitas. Estaba su asistente, él, Jorge, Gina que es una amiga nuestra y yo. Comimos empanaditas y Johnny comió todas de carne".

 

