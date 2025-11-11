Johnny Depp revolucionó Buenos Aires con su visita y la presentación de su nueva película

Johnny Depp llegó a la Argentina y, desde su aterrizaje, Buenos Aires se transformó. El lunes por la tarde, el protagonista de Piratas del Caribe aterrizó en Ezeiza en un avión privado y fue recibido por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, esposo de la conductora Verónica Lozano, quien se encargó de su estadía y de acompañarlo durante su visita promocional.

Ni bien llegó al país, Depp fue invitado a cenar a la casa de Lozano y Rodríguez. En la mesa, no faltaron las empanadas, el plato argentino que el actor confesó ser su favorito, y una pasta a la carbonara. “Fue una cena hermosa, con velitas y jardín. Johnny comió todas las empanadas de carne”, contó entre risas la conductora.

Aunque el actor tenía reservada una suite en el Hotel Faena, prefirió compartir esa velada íntima entre amigos antes de comenzar con su agenda oficial.

Ovación y multitud en Telefe

El martes, Johnny Depp visitó los estudios de Telefe para una entrevista exclusiva en Cortá por Lozano. Afuera del canal, desde la noche anterior, cientos de fans hicieron guardia para verlo llegar. Algunos llevaron carteles, cartas, dibujos y regalos hechos a mano.

Durante la charla, que duró casi una hora, Depp habló sobre su carrera, su rol como director, su paternidad y su nueva película Modigliani, tres días en Montparnasse, que vino a presentar al país. “Es realmente impresionante, no sé si alguien puede acostumbrarse a una bienvenida como esta. Uno se siente bendecido por el cariño y la admiración. La gente me ha mantenido vivo”, expresó emocionado.

A la salida del canal, Depp rompió el protocolo y salió a saludar: firmó autógrafos, se tomó selfies y agradeció el afecto de sus seguidores con un “¡gracias, Argentina!”.

El encuentro con Wanda Nara y el enojo de Icardi

Entre las figuras que se acercaron a saludarlo estuvo Wanda Nara, quien se tomó una foto con el actor y la publicó en Instagram con la frase en inglés “Thanks for your kind words” (“Gracias por tus amables palabras”). La imagen se viralizó de inmediato y desató una inesperada reacción: Mauro Icardi dejó de seguir a Depp en redes sociales.

El futbolista había manifestado admiración por el actor tras su mediático juicio con Amber Heard, incluso compartiendo frases de apoyo en redes. Por eso, el cruce entre su ex y su ídolo fue leído como una “mojada de oreja” por los seguidores del escándalo. En minutos, la foto superó los 25 mil “me gusta” y se convirtió en tendencia.

Premiere con glamour y lluvia en Palermo

Esa misma noche, Depp se presentó en la premiere oficial de su película en el Cinemark Palermo. A pesar de la lluvia y el viento, una multitud lo esperó en la alfombra roja. El actor llegó pasadas las 20 junto a Jorge Rodríguez y Verónica Lozano, recibido con el clásico cántico argentino: “¡Olé olé olé, Johnny-Johnny!”.

Dentro del cine, se encontraban figuras del espectáculo como Juanse, Joaquín Levinton, Gabriel Corrado y Bobby Flores. Allí, Depp mostró su humor al agradecer al público y bromear: “Gracias por venir, pero no les voy a devolver la plata de la entrada”.

Foto Marcelo Carroll / Clarín

El protagonista del filme, el italiano Riccardo Scamarcio, también estuvo presente y contó que Depp escribió una escena de 50 páginas para él y Al Pacino, pero luego la modificó en el rodaje. “Johnny es un artista generoso y obsesivo con los detalles”, dijo.

El sentido detrás de Modigliani

Durante su entrevista con Lozano, Depp contó que el proyecto nació de una conversación con Al Pacino, quien lo animó a dirigirlo. “Un día me llamó y me dijo: ‘¿Te acordás de eso de Modigliani que quería hacer yo? Creo que vos debés dirigirlo’. No se le puede decir que no a Al Pacino”, relató el actor.

La película retrata la vida del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, marcada por la pasión, los excesos y la búsqueda del arte en el París de comienzos del siglo XX. “Lo mejor de ser director es no estar al frente del set. Es como una revancha. Aprendí de muchos cineastas qué cosas no hay que hacer”, explicó.

Una agenda cargada y un título honorífico

Después de su paso por Buenos Aires, Johnny Depp tiene previsto viajar a La Plata, donde participará este miércoles de una masterclass en el Teatro Coliseo Podestá, junto al actor Riccardo Scamarcio. En ese encuentro, será distinguido por el intendente Julio Alak como “Visitante Ilustre” de la ciudad.

Una conexión con el arte y el público

En su paso por Argentina, Depp dejó en claro que su relación con el público trasciende las pantallas. “Visitar hospitales y ver a los chicos disfrazado de Jack Sparrow es un regalo para mí. Ellos me dan más de lo que yo puedo darles”, confesó.

También habló sobre sus orígenes artísticos: “Empecé con la música. La actuación fue un accidente hermoso. Todavía tengo la misma hambre de crear”.

Buenos Aires, la capital de su afecto

En cada aparición, Johnny se mostró agradecido por la calidez de los argentinos y entusiasmado por vivir la cultura local. “Buenos Aires es una ciudad con arte, arquitectura y corazón. Estoy feliz de estar acá”, dijo al cierre de su entrevista.

Así, entre ovaciones, selfies, empanadas y una lluvia de afecto, Johnny Depp volvió a conquistar un público que lo esperaba desde hace años. Y dejó una huella: la de una estrella de Hollywood que, lejos de los flashes, se tomó el tiempo de mirar a los ojos y decir simplemente: “Gracias, Argentina”.