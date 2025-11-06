VIDEO. Vero Lozano sorprendió y confesó que Johnny Depp dormirá en el cuarto de ella

La conductora Vero Lozano brindó más detalles sobre la inminente llegada de Johnny Depp a la Argentina y sorprendió al confesar que el actor se hospedará en su casa, incluso ocupando su propio cuarto.

"Parte en el Faena y algunos días en mi casa", dijo Lozano en su programa de Telefe, Cortá por Lozano, entre risas. Al ser consultada sobre si “Corcho” Rodríguez, su pareja, "la deja", la conductora afirmó: "Jorge le cede nuestro cuarto".

Depp, que llega al país para la avant-première de su película "Modigliani" el próximo martes 11 de noviembre, brindará una entrevista exclusiva en el programa de Lozano.

Masitas caseras y secretos de gustos

Lozano también reveló la faceta "dulcera" del protagonista de "Piratas del Caribe". Contó que le preparó dos de sus postres favoritos: "Le hice que le gustó mucho un lemon pie y le hice como un alfajor gigante de maicena". Con humor, confesó que a veces "roba" cosas que cocina Ariel, un chef amigo, y dice que las hizo ella.

Sobre los gustos de Depp, Lozano contó que es "muy dulcero", prefiere el café negro a la mañana y que es más de gin tonic que de vino tinto.

La amistad y los planes de viaje

La amistad entre Lozano y Depp, que se gestó "por la música", a través de César Gaytan (CEO de Gibson) y el fotógrafo Ross, ya los llevó a compartir momentos en el exterior. "Jorge ya fue, Jorge fue a su casa en Londres y estuvo en su casa en España, yo no, porque elegí trabajar", bromeó Lozano.

Finalmente, la conductora señaló que aún no está confirmada la cantidad de días que Depp estará en Argentina, ya que la idea era que también presentara la película en Brasil, pero "con estos incidentes y qué sé yo, si es en plan se baja".

Lozano vio la película "Modigliani" y la calificó como "muy buena", y agregó que el personaje de Modigliani "tiene muchas cosas de él".