15°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Tragedia en Perú
Gustavo Sáenz
Donald Trump
Narcoavioneta
Diego Santilli
Jorge Lorenzo
Yanina Latorre
Wanda Nara
Masterchef Celebrity
Espectáculos

Quién es el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity

El reality tuvo este miércoles una noche llena de tensiones, con nueve participantes en peligro y uno que tuvo que dejar el juego.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 00:46
Luego de que Momi Giardina sea la salvada el martes, MasterChef Celebrity tuvo este miércoles su cuarta gala de eliminación, con nueve participantes nominados y un nuevo cocinero fuera de la competencia. 

Con la conducción de Wanda Nara y los jurados de siempre, este miércoles el reality culinario definió su cuarta salida, que se sumó a Roña Castro, Esteban Mirol y Peque Schwartman, quienes se fueron despidiendo en las semanas anteriores.

A estas salidas se le suma las renuncias de Pablito Lescano y Valu Cervantes. 

Con todo este panorama, quien no pudo pasar la nueva gala de eliminación fue Luis Ventura. El histórico periodista de espectáculos y presidente de APTRA se despidió del reality. 

 

 

Quiénes eran los nominados de MasterChef Celebrity esta semana eran: 

  • Andy Chango
  • Emilia Attias
  • Luis Ventura
  • Walas
  • Evangelina Anderson
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Marixa Balli
  • Julia Calvo
  • Susana Roccasalvo

