VIDEO. Mauro Icardi, sus hijas y la China Suárez de compras en un shopping

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de casi cinco meses sin verlas y estar a cientos de kilómetros de distancia. El futbolista viajó como acompañante de la China Suárez, quien regresó al país para promocionar “La hija del fuego”, la serie que protagoniza en Disney Plus.

En las últimas horas, se conocieron las primeras imágenes de la pareja junto a las hijas de Wanda Nara, paseando en el shopping Paseo Alcorta, realizando compras en los diferentes locales.

"La China Suárez junto a Mauro Icardi y sus hijas de shopping", difundió la cuenta de X de LAM.

En el video se puede ver a las hijas de la mano junto a la pareja de Icardi, mientras andaban en patines por el shopping.

En Intrusos (América TV), Paula Varela comentó que las niñas de Wanda Nara, no tuvieron la necesidad de comunicarse con su madre mientras se encuentra con su padre y la China Suárez: “No hablaron con la madre el primer día, ni la primera noche. No tuvieron la necesidad, lo cual igual está bueno, pero bueno frente a las dudas que todos teníamos. Las nenas no se comunicaron con la mamá”.

Cómo fue el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas

Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, detalló cómo se vivió el esperado encuentro entre el padre y sus hijas.

“El encuentro fue hermoso. ¿Pero sabés la logística que hubo atrás de este encuentro? Es decir, conseguir las autorizaciones del club. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Para un club está bien, es subjugador, delantero, es un activo”, contó en Bondi Live con Ángel de Brito.

Además, aclaró la decisión de que las niñas no asistan al colegio: “No, no las hizo faltar. Las nenas obviamente también querían estar con el papá y que dos días, que fue ayer y hoy realmente, no fueran al colegio, convengamos que tampoco era muy grave”.