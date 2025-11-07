Hay rumores de tensión entre la China Suárez y Mauro Icardi: aseguran que ella le pidió dejar el Galatasaray

La pareja de Mauro Icardi y la China Suárez volvió a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo y del fútbol.

Esta vez, por una versión que lanzó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (SQP), donde aseguró que la actriz habría influido en la decisión del jugador de dejar el Galatasaray.

El delantero argentino atraviesa un momento irregular en su carrera: no marcó goles en el último partido del equipo frente al Ajax y, según la prensa turca, el club estaría evaluando una reestructuración para 2026.

En ese contexto, Latorre sugirió que la iniciativa de una posible salida podría venir del entorno más íntimo del futbolista.

“El club quiere que el jugador venda fútbol, no escándalos y cuando el jugador se deja manejar, la responsabilidad también es de él”, opinó Yanina, al referirse a la exposición mediática que rodea a Icardi desde su relación con la China Suárez.

“Ella quiere irse a Milán"

La panelista aseguró que la China no se sentiría cómoda viviendo en Estambul y que su intención sería mudarse a Europa occidental: “Ella quiere irse a Milán. No le gusta el idioma ni la rutina que tienen allá. Por eso estaría impulsando los rumores para que Mauro reciba ofertas de otros clubes”, sostuvo.

Además, Latorre recordó que en su etapa anterior, cuando Wanda Nara manejaba la carrera de Icardi, su perfil era completamente distinto: “Todo lo que tiene que ver con su carrera, sus contratos y sus finanzas, lo armó Wanda. Ella fue quien lo ordenó profesionalmente”, subrayó.

De acuerdo con lo que trascendió, el contrato de Icardi con el Galatasaray ronda los 11 millones de dólares, cifra que lo convierte en uno de los jugadores más costosos del plantel.

¿Malestar en el Galatasaray?

Su desempeño irregular y las constantes menciones mediáticas habrían generado malestar dentro del equipo, que prefiere mantener a sus figuras alejadas de la polémica.

“Si la idea es ayudarlo, debería acompañarlo con disciplina: que entrene, que se cuide y que vuelva a su nivel. Un jugador que estuvo tanto tiempo parado genera dudas en cualquier institución”, advirtió Latorre, con su característico tono filoso.

Hasta el momento, ni Icardi ni la China Suárez se pronunciaron públicamente sobre el tema, aunque la teoría de Latorre generó gran repercusión en redes y en la prensa del espectáculo.

Mientras tanto, el futuro del delantero argentino parece cada vez más incierto, tanto dentro del Galatasaray como en su vida personal.