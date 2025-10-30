PUBLICIDAD

Diego Armando Maradona
Rosario de Lerma
cerrillos
Mauro Icardi y Wanda Nara
Tenis
Francisco Cerúndolo
Javier Milei
Gran Bretaña
Triple crimen de Florencio Varela
Copa Sudamericana
Espectáculos

Mauro Icardi y la China Suárez se estarían por casar

Lara Piro, abogada del futbolista, deslizó que la pareja ya está en tratativas para su esperado festejo.
Jueves, 30 de octubre de 2025 18:07
La China Suárez y Mauro Icardi vuelven a tener el foco de atención en su relación luego de que Lara Piro, abogada del futbolista, deslizará al pasar la posible fecha de su casamiento. Antes de que ello ocurra, debería de concretarse en su totalidad el divorcio entre el jugador y su ex pareja, Wanda Nara.

En diálogo con La Posta del Espectáculo, la letrada se mostró positiva con la posición de su representado frente a la Justicia en la causa de divorcio, indicando que, aunque a veces parece que no, puede resultar a favor de él: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa“.

Inesperadamente, deslizó que una vez finalizado el divorcio podrían concretarse el esperado casamiento entre la polémica pareja: “Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento“.

Ante la sorpresa de Gustavo Méndez y Facundo Ventura, la abogada dejó a todos con las ganas: “No voy a decir nada”.

De esta forma, se confirma marzo como la posible fecha de casamiento entre la actriz y el futbolista.

 

 

