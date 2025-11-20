PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Temporal de viento en Metán
Tartagal
1° Exposición de motos clásicas
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
Temporal de viento en Metán
Tartagal
1° Exposición de motos clásicas
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Morena Rial y un nuevo conflicto en la cárcel a causa del celular

La joven quiere disponer del teléfono durante todo el día e incluso presentó un escrito al respecto.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 18:53
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A 52 días de su detención, la influencer Morena Rial ya cuenta con el uso de un teléfono celular, aunque con restricción de tiempo, lo que, según se supo, enojaría de sobremanera a la joven ya que consideraría una diferencia de condiciones con las demás reclusas que disponen del aparato durante todo el día.

En base a las declaraciones televisivas del abogado Martín Leiro, el mejor amigo de Morena y también letrado Alejandro Cipolla, presentó un escrito en base al artículo de la constitución que indica igualdad ante la ley: “Las otras detenidas tienen teléfono durante las 24 horas, mientras que Morena lo tenía por dos”.

Por tanto, Leiro señaló: “Ella -Morena- firmó un acta de compromiso donde tiene prohibido ingresar a redes sociales, así como hablar con la prensa. Las cuentas son manejadas por otra persona que desconozco quien es. La máxima autoridad del servicio penitenciario me dijo que ella tuvo un periodo de prueba con el teléfono y viene bien”.

“Está totalmente cambiada, lo demuestra día a día, esto es una prueba porque otra Morena hubiera hecho otra cosa. Respecto a la tenencia de los hijos, está con una junta interdisciplinaria. Quizás habla con el papá y se pone a llorar, pero no tuvo una crisis nerviosa”, añadió el abogado.

“Actualmente, Jorge -Rial- está en Cuba, no es abogado y no puede hacer mucho. Ella se siente contenida por su amiga Evelyn, mientras que con su padre se revincula”, cerró el letrado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD