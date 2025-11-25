Jóvenes escritores: alumnos del Liceo Cultural Docente presentan sus antologías Kefi e Inspir-acción

El Liceo Cultural Docente Nº 8055 vuelve a poner en primer plano la palabra escrita con la presentación de sus antologías literarias “Kefi” e “Inspir-acción”, dos libros realizados por estudiantes de primer y quinto año que reflejan el trabajo creativo desarrollado en el aula a lo largo de todo el ciclo lectivo.

El proyecto está coordinado por la profesora Patricia Carina Ocaranza y este año tiene un valor especial, ya que cumple 11 años de continuidad ininterrumpida promoviendo la escritura, la lectura y la expresión poética entre los jóvenes del establecimiento.

La presentación se realizará el viernes 28 a las 9.30, en la sede del Liceo Cultural Docente, ubicada en Caseros 1057. Durante la jornada, los alumnos compartirán sus producciones y se abrirá un espacio de intercambio con los escritores invitados.

Del encuentro participarán figuras reconocidas del ámbito cultural local como Eduardo Ceballos, Fabio Pérez Paz, Claudia Villafañe, Juancito Coria, Rosita Herrera y José Cantero Verni, quienes acompañarán a los estudiantes y aportarán su mirada sobre el proceso creativo y el valor de la escritura en la formación de las nuevas generaciones.

Ocaranza destacó que ambas antologías son el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, donde los alumnos no solo escriben, sino que también reflexionan sobre su propia voz, sus emociones y el mundo que los rodea. “En ese sentido, Kefi, que significa “alegría de vivir”, y Inspir-acción proponen un viaje literario que combina sensibilidad, identidad y compromiso”, explicó la docente.