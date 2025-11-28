HBO revela sus grandes estrenos para 2026: "El Caballero de los Siete Reinos" y "La Casa del Dragón" entre los más esperados

HBO Max ha dado a conocer su impresionante programación para 2026, y los fanáticos de Latinoamérica tienen mucho que esperar. Aparte de las nuevas temporadas de gigantes como Game of Thrones y Euphoria, la plataforma también hará una fuerte apuesta por el contenido local, con estrenos exclusivos que incluyen Don Ramón y Margarita, dos de las producciones más esperadas en la región.

Durante una reciente presentación en Nueva York, Casey Bloys, presidente y CEO de Contenido de HBO y HBO Max, reveló qué se verá en la pantalla durante el próximo año. Además, adelantó que las queridas El Caballero de los Siete Reinos y La Casa del Dragón seguirán encantando a la audiencia con nuevas temporadas hasta 2028.

Por su parte, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas, aseguró que los seguidores de la plataforma se encantarán con la "inspiradora historia de Dunk y Egg", los protagonistas de El Caballero de los Siete Reinos, que serán traídos a la pantalla de manera excepcional por George e Ira Parker. Además, destacó que La Casa del Dragón está lista para presentar batallas aún más épicas que mantendrán a la audiencia al borde de su asiento.

Pero eso no es todo, ya que se suman otras grandes producciones internacionales, como las nuevas temporadas de Euphoria, The Pitt, Industry y Hacks. Para Latinoamérica, las novedades incluyen títulos esperados como Cautivas, Don Ramón, La Masacre de Flores, y las continuaciones de Como Agua para Chocolate y Viudas Negras, entre otros. Estos estrenos prometen ofrecer una gran variedad de géneros y emociones para todos los gustos.

El listado de producciones

El caballero de los 7 reinos, la serie original de HBO que llegará el 19 de enero de 2026, está basada en la obra de George R.R. Martin. La historia se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, y sigue a dos personajes completamente nuevos, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), en un viaje en el que formarán una amistad improbable. EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS ya fue renovada para una segunda temporada.

La Casa del Dragón, regresará con una tercera temporada hacia mediados del 2026 y ya fue renovada para una cuarta temporada. La aclamada serie original de HBO promete otra entrega de batallas épicas, ambición y alianzas dentro de la Casa Targaryen. Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Fabien Frankel, Matt Smith y más miembros del elenco regresan en esta nueva temporada.

Euphoria vuelve a HBO Max en el segundo trimestre de 2026, con una esperada temporada que seguirá a los magnéticos personajes creados por Sam Levinson. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo y gran parte del elenco original seguirán marcando a una generación, a los que se suman nuevos talentos como Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Natasha Lyonne, Eli Roth y un gran elenco, que se integrará a esta serie original de HBO ganadora del Emmy.

Stuart Fails to Save The Universe es la nueva comedia spin-off de THE BIG BANG THEORY, que promete llevar un caos totalmente nuevo a los fans de la icónica serie. Kevin Sussman regresa como Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que deberá restablecer el orden tras desatar por accidente un multiverso que altera la realidad. La serie cuenta con la producción ejecutiva de los nominados al Emmy® Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.

Linternas, la serie dramática de DC Studios y Warner Bros. Television basada en el comic de DC de Linterna Verde, se estrenará en el tercer trimestre de 2026. Sigue a dos policías intergalácticos, el recién reclutado John Stewart (interpretado por Aaron Pierre) y a la Linterna legendaria Hal Jordan (interpretado por Kyle Chandler), que se ven envueltos en un oscuro misterio en la Tierra mientras investigan un asesinato.

Half Man, serie creada por Richard Gadd, el creador y protagonista de Baby Reno

Rooster, una nueva comedia protagonizada por Steve Carrel ambientada en un campus universitario;

DTF ST. Louis, una provocativa miniserie centrada en un complejo triángulo amoroso protagonizado por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini Louis, que se estrenará en el segundo trimestre

Producciones Latinoamericanas

"Como agua para el chocolate" regresa el 15 de febrero para continuar la historia que conquistó a espectadores alrededor del mundo. Con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault, la segunda parte retoma la apasionante narrativa de la novela de Laura Esquivel. El elenco original — Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné — vuelve a este universo marcado por el realismo mágico y los sabores mexicanos, dirigida por Julián de Tavira.

"Don Ramón" llega luego del éxito de Chespirito, basada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho y se agregará "Los colorado" una serie animada inspirada en el icónico El Chapulín Colorado.

"Ciudad de Dios: La lucha no para" estrenará su segunda temporada en la segunda mitad de 2026 y continuará la historia 6 meses después del final de la primera. La resistencia de la comunidad unida frente a la milicia será uno de los principales ejes narrativos desde una mirada muy contemporánea. Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues y Andréia Horta regresan como protagonistas y Matheus Nachtergaele.

"Cautiva" será una producción argentina, que narra la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que en pleno siglo XXI entra a un convento de clausura sin imaginar que la madre superiora, Cecilia (Lorena Vega), descargará su locura sobre las monjas, convirtiendo sus vidas en un infierno medieval. Quince años después, logra escapar y comienza un proceso de reconstrucción.

"Viudas negras, p*utas y chorras", interpretada por Malena Pichot y Pilar Gamboa vuelven con la comedia negra.

"Máxima" es la serie protagonizada por Delfina Chaves, quien interpreta a Máxima Zorreguieta, regresa para una segunda temporada. Los nuevos episodios retratan el momento más esperado: la boda real, además de los desafíos de Máxima en la dinámica familiar de la realeza, mientras entiende lo que se espera de ella: una heredera del trono.

"Margarita" tendrá en 2026 las esperadas segunda y tercera temporada de la serie. Mora Bianchi, Isabel Macedo, Ramiro “Toti” Spangenberg, Mateo Belmonte, Franco Yan, Martiniano Rodriguez, Pilar Masse y Lola Abraldes acompañaron el anuncio con un show musical de este suceso de Cris Morena que conquistó a miles de fanáticos y sigue creciendo.

"La masacre de Flores" es la nueva docuserie que cuenta con la dirección del ganador del Oscar Juan José Campanella y recorre uno de los casos más resonantes de la sociedad argentina, así como la historia de resiliencia de Matías Bagnato, el único sobreviviente, quien aporta su testimonio en primera persona.