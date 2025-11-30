La muestra plástica #Es-Cultura 2025 llega a su fin este lunes

Bajo el título "#Es-Cultura 2025", se realiza una exposición que da cuenta del trabajo y la pasión de los asistentes al Taller de Escultura de Viviana Ovalle, en el Centro Cultural América, Mitre 23. La muestra abrió sus puertas el 5 de noviembre y está habilitada hasta este lunes, de 9 a 21, en el espacio de la ciudad frente a la plaza 9 de Julio.

Con entrada libre y gratuita, la exposición es un recorrido por la riqueza creativa y la profundidad de un espacio que, según su fundadora, Viviana Ovalle, es un «lugar de crecimiento, intercambio de ideas y descubrimiento artístico".

Intuición y experiencia

La artista y docente describe su taller como un "espacio de búsqueda y de encuentro, de trabajo y descubrimiento, de introspección que se vuelve idea". Las piezas expuestas son el resultado de un proceso intenso que conjuga la idea, la intuición y la experiencia.

"La escultura no es un arte sencillo ni simple, pero nos lleva por caminos increíbles e inexplicables. Y nos hace ver el mundo con todo su volumen y esplendor", afirma Ovalle.

El taller de la conocida artista abrió sus puertas en enero de 2018, y se ha consolidado como un "semillero de escultores", ofreciendo un espacio que contempla la diversidad de intereses, desde quienes se inician en el modelado hasta aquellos que buscan profundizar conocimientos y exhibir sus creaciones.

Técnica y pasión

El proceso de la escultura requiere de una gran dedicación, que va desde el modelado de la arcilla y la integración de las partes, hasta la creación del molde y la pieza definitiva. Los alumnos destacan la generosidad de la docente al compartir "todos los secretos de las técnicas escultóricas", subrayando el valor no solo estético, sino sensible e intelectual que el taller otorga.

"Ver la obra terminada es un momento emocionante que compartimos con nuestros compañeros", señalan los estudiantes.

El público podrá apreciar la labor de más de 30 artistas que demuestran la vitalidad de la escena escultórica salteña.

Los expositores

En el Centro Cultural América pueden apreciarse esculturas de Alexia Rubin, Ana Mohnblatt, Belén Barrera, Betina Noemí Morán, Carolina Méndez Pacheco, Carolina Torres, Celeste Collado, Eulogia Estrada, Facundo Romero Arias, Génesis Naccas, Iris Yanina Burgos, Jesús Adán Blas, José Miguel Colque, Karina Fernández, Leli Culasso, Lucía Montes Casas, Macarena Matorras, Magalí Florencia Sánchez, Maia Morena Funes, Mara Arnedo Vilte, María Rosa Córdoba Torrecillas, Matías Jovanovics, Matías Basani Caro, Micaela Cavia, Mónica Aramayo, Mónica Villa, Norma González, Paula Puca, Pino Infante, Rita Romero, Samuel Edgardo Gareca, Santos Lera y Sonia Álvarez.