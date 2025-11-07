El “total print” de Gimena Accardi: microbikini, gorra y pañuelo con el mismo estampado

La actriz Gimena Accardi compartió con sus seguidores un llamativo look veraniego, posando frente al espejo con un conjunto de baño que destaca por su originalidad y estilo "total print".

El outfit de Accardi se compone de una microbikini de dos piezas. El corpiño es un diseño bandeau (strapless) adornado con un aplique metálico dorado en el centro, mientras que la bombacha es una colaless de tiras finas.

Lo más distintivo del conjunto es el estampado, un patrón geométrico tipo monograma en tonos marrones y beige, que se repite en todas las prendas.

Para complementar la bikini, la actriz añadió un pañuelo del mismo estampado, atado a la cabeza al estilo "babushka", cubriendo parte de su cabello. Debajo del pañuelo, Accardi lleva una gorra con visera en un tono oscuro, lo que añade un toque desenfadado al conjunto.

Finalmente, el look se completa con unas gafas de sol de gran tamaño y oscuras, que le otorgan un aire misterioso y chic. La imagen, tomada como una selfie, resalta la figura atlética de la actriz y su atrevida elección de moda.