27 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Ruta nacional 51
alud en la ruta 51
aguinaldo
Central Norte
Ruta nacional 51
Anticonceptivos
Inseguridad en Salta
Televisión
Narcotráfico en Salta
alud en la ruta 51
Municipios

Alerta: corte en la ruta 51 entre ingeniero Maury y Santa Rosa de Tastil por alud

Desde Vialidad Nacional confirmaron que ya se encuentran trabajando en el tramo para poder abrir el paso.  
Sabado, 27 de diciembre de 2025 08:54
La fuerte lluvia que cayó en la madrugada de hoy sobre el Valle de Lerma y zonas cercanas, afectó nuevamente el tránsito en la ruta nacional 51, dejando el tramo entre ingeniero Maury y Santa Rosa  de Tastil cortado. 

Un larga fila camiones, colectivos de pasajeros y autos particulares se encontraron con corte en este tramo de la ruta, debido a un alud, que cayó sobre la ruta, haciendo imposible la circulación. 

Desde Vialidad Nacional, Federico Casas, confirmó a El Tribuno que los equipos de despeje ya se encuentra trabajando el tramo para poder liberar al menos un paso de la calzada. 

