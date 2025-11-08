PUBLICIDAD

Franco Colapinto
Milei en Bolivia
Franco Colapinto
Tragedia en Brasil
Racing
Andrés Calamaro
Clima en Salta
Superclásico
Conflicto en Medio Oriente
Eva De Dominici
Espectáculos

VIDEO. Eva De Dominici y Eduardo Cruz: crecen los rumores de separación tras siete años de relación

La actriz argentina y el hermano de Penélope Cruz atraviesan versiones de ruptura. Mientras ella evita hablar del tema en público, en España y Estados Unidos se disparan las especulaciones.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 20:46
Los rumores sobre una posible separación entre Eva De Dominici y Eduardo Cruz volvieron a instalarse con fuerza esta semana, luego de que en el programa LAM se asegurara que la pareja habría puesto fin a su relación después de siete años juntos y un hijo en común.

La actriz argentina, radicada en Estados Unidos desde hace varios años, evitó referirse al tema durante su reciente visita a Buenos Aires. Ante la consulta de los medios, prefirió el silencio y solo habló de sus proyectos profesionales, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre una crisis con el hermano menor de Penélope Cruz.

 

De Dominici y Cruz comenzaron su relación en 2018. A los pocos meses de conocerse, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, Cairo, que hoy tiene seis años. Desde entonces, mantuvieron un perfil bajo, combinando la vida familiar con las carreras artísticas de ambos: él como músico y productor, ella como actriz con proyección internacional.

¿Eva con Lenny Kravitz?

Sin embargo, a fines de 2024 empezaron a circular versiones de distanciamiento, incluso rumores que vinculaban a la actriz con el cantante Lenny Kravitz, a quien habría conocido en un evento en Buenos Aires. Desde el entorno de De Dominici desmintieron de inmediato esas versiones y aclararon que el músico estadounidense es amigo de Eduardo Cruz, lo que explica el vínculo.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas confirmó ni desmintió la separación, y en redes sociales se mantienen en silencio. Mientras tanto, Eva continúa enfocada en su carrera en Hollywood, donde participa en distintas producciones y campañas, y Cruz permanece en Los Ángeles junto a su familia.

La historia entre la actriz argentina y el compositor español parecía consolidada, pero las versiones actuales abren la incógnita sobre el futuro de una de las parejas más discretas del mundo del espectáculo.

