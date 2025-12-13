Murió Héctor Alterio: el legado de un gigante del cine y teatro argentino

Este sábado, el mundo del cine y el teatro argentino se vio golpeado por la noticia del fallecimiento de Héctor Alterio, uno de los actores más influyentes y queridos de la historia del arte en nuestro país. A los 96 años, Alterio dejó de ser parte activa de la escena, pero su legado perdura en cada interpretación, en cada papel que marcó un hito. La noticia fue confirmada por la productora Pentación, que había sido la responsable de su último proyecto teatral.

Alterio nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1928, y desde joven mostró su vocación por la actuación. Su carrera comenzó en la década de 1950, cuando se unió a importantes compañías teatrales de la época, pero fue en los años 70 cuando alcanzó la fama. Su participación en películas como “Caballos salvajes” (1995) dejó una marca indeleble en la historia del cine nacional, consolidándolo como uno de los más grandes exponentes del cine argentino.

El teatro como su gran pasión

Aunque el cine le dio grandes éxitos, fue el teatro donde realmente dejó una huella profunda. Alterio tuvo una vasta y destacada carrera en los escenarios, trabajando con los directores más prestigiosos y participando en producciones que se consideran clave en la historia del teatro argentino.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, Héctor Alterio recibió numerosos premios y distinciones que atestiguan la magnitud de su talento. Fue galardonado con el Premio Cóndor de Plata a Mejor Actor en varias ocasiones, y se destacó en festivales internacionales de cine, donde fue aclamado por su capacidad de transformación en cada papel. También recibió el Premio Martín Fierro y el Premio de Honor de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, entre otros.

Una carrera internacional

Alterio también conquistó el corazón del público internacional. Su talento lo llevó a trabajar en producciones españolas, donde se ganó un gran respeto en el ámbito del cine europeo. Su participación en la serie de televisión "Los nuestros" o en la película "El Lobo" le permitió dejar una huella que trascendió fronteras.

El último adiós

La partida de Héctor Alterio deja un vacío en la cultura argentina, pero su legado sigue vivo en el recuerdo de todos aquellos que disfrutaron de su talento en pantalla y en los teatros. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Alterio fue testigo y protagonista de la evolución del cine y del teatro nacional, y su contribución al arte argentino jamás será olvidada.

Hoy, su nombre es sinónimo de pasión, dedicación y excelencia, cualidades que lo convirtieron en un pilar fundamental de nuestra cultura. Desde su primera obra en los años 50 hasta su último aplauso en el escenario, Héctor Alterio siempre fue un actor comprometido con su arte, un referente que formó parte de la memoria colectiva de los argentinos.