Virus Sincicial respiratorio
reforma laboral de Milei
Reforma laboral
Reforma laboral
Narcotráfico en Salta
GOAT Tour 2025
San Lorenzo
Policiales

El Ballet Salta emitió un comunicado tras la condena contra su directora Marina Jiménez por abuso sexual a su nieto

Marina Jiménez fue condenada a diez años de prisión por abuso sexual contra su nieto.ñ
Sabado, 13 de diciembre de 2025 10:58
El Ballet Salta emitió un comunicado oficial luego de que se conociera la sentencia judicial que condenó a su directora, Marina Jiménez, a 10 años de prisión por abuso sexual en contra de su nieto. A través de un texto firmado por la Dirección Artística, la institución expresó su postura frente a la situación y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto hacia el marco legal.

El Ballet Salta explicó que la sentencia aún no es firme, ya que se encuentra en proceso de apelación, y que, por lo tanto, Jiménez continúa eximida de prisión mientras se resuelven los recursos legales correspondientes. "Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes", indicó el comunicado.

 

 

A pesar de la controversia que ha desatado la noticia, el Ballet Salta reafirmó su respeto por el funcionamiento de la Justicia y destacó su compromiso con la transparencia, sin hacer comentarios sobre el veredicto o aspectos vinculados al proceso judicial en curso. Además, se comprometió a seguir adelante con sus actividades culturales, adaptándose a las circunstancias y respetando los procedimientos legales establecidos.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a los medios de comunicación por su tratamiento respetuoso del tema y reiteró que cualquier información institucional que se difunda lo será exclusivamente a través de los canales oficiales del Ballet Salta.

 

