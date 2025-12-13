Megaoperativo para desarticular una organización criminal que cometía abigeato en el Valle de Lerma: hay doce detenidos

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una organización criminal que cometía abigeato en el Valle de Lerma. La investigación de gran complejidad permitió identificar un circuito que culminó en un operativo policial de magnitud, con resultados significativos.

Las actuaciones se desarrollaron desde la madrugada del viernes 12, en un despliegue que contó no solo con la dirección del fiscal Escalante, sino también con la presencia de las máximas autoridades de la fuerza: el Jefe de Policía, Comisario General Diego Antonio Bustos; el Jefe del Grupo Investigativo, Subcomisario Omar Méndez; el Comisario Inspector Ramón Ramos, Jefe de la Unidad Regional 11; y el Subdirector de Investigaciones, Comisario Martín Jiménez. Todos ellos supervisaron en terreno la ejecución de las medidas judiciales.

La causa integra distintas denuncias que permitieron reconstruir maniobras reiteradas de sustracción de animales, faena clandestina y comercialización irregular de carne. Entre los hechos identificados se encuentra el robo de una vaca de raza Jersey, color negra, con caravana blanca, de aproximadamente 600 kilos y en estado de preñez; la interceptación, por parte de la Policía Rural y Ambiental, de un vehículo que transportaba carne proveniente de faena clandestina; y la denuncia por la sustracción de un animal vacuno de raza Holando Argentino. Otra línea de investigación se vincula a controles en carnicerías para verificar la trazabilidad y el origen de los productos ofrecidos.

El avance de la investigación fue producto del trabajo articulado entre la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y la Dirección General de Investigaciones, mediante el Grupo Investigativo Sector N.º 2 DDP 11, que desplegó un operativo considerado uno de los más importantes del año en materia de abigeato. Con autorización judicial, los equipos ejecutaron dieciséis allanamientos simultáneos en domicilios de la localidad de Rosario de Lerma, logrando reunir evidencia determinante para la causa.

El operativo arrojó como resultado la detención de doce personas, todas puestas a disposición de la Fiscalía. Además, durante la inspección de los domicilios se rescataron gallos de riña, que quedaron a disposición de la Policía Ambiental para su resguardo y evaluación correspondiente.

En cuanto a los secuestros, se incautaron ocho teléfonos celulares, un automóvil, dos camionetas, ocho cueros de animal vacuno completos, cuatro lonjas o retazos de cuero, herramientas de faena como serruchos, sierras, machete y hacha, así como seis cuchillos de distintos tipos utilizados habitualmente en faena clandestina. También se incautaron un delantal de carnicero, una chaira, una balanza, un arma blanca tipo hechiza, dos tramos de soga y diversas piezas de carne vacuna cruda —cabeza, costilla, tripas, hígado y panza— presuntamente derivadas de faena sin control sanitario.

El fiscal Escalante destacó el trabajo meticuloso, sostenido y altamente profesional desplegado por el personal policial, tanto de la Dirección General de Investigaciones como de la Policía Rural y Ambiental. Destacó que su labor fue decisiva para detectar maniobras ilícitas, individualizar a los sospechosos, interceptar el transporte irregular de carne y consolidar un volumen probatorio de gran relevancia.

Las actuaciones continúan en curso, con nuevas medidas en análisis y ampliaciones previstas a medida que avance el estudio del material secuestrado.