San Lorenzo te invita a disfrutar de un verano lleno de experiencias para toda la familia

Este verano, el municipio de San Lorenzo presenta una variada agenda de actividades pensadas para todos los gustos. Desde aventuras en plena naturaleza hasta recorridos culturales e históricos, los visitantes podrán disfrutar de una oferta completa que incluye cabalgatas, paseos en cuadriciclos, vuelos en parapente y mucho más. Para los amantes de la naturaleza, el mini-trekking guiado por los guías locales a través de la Reserva Las Yungas promete ser una experiencia única, además de las caminatas y ascensos interpretativos al Cerro Elefante.

Quienes busquen un acercamiento más profundo a la cultura y la historia de San Lorenzo, podrán visitar el Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana, ubicado en la sede del Fortín Guacho Juan Carlos Dávalos. Allí, los turistas conocerán más sobre la rica tradición de la región.

Eventos destacados para el verano:

Semana de la Empanada Sanlorenceña (12 al 16 de enero): Un evento que culminará el 17 de enero con el tradicional Concurso Municipal de la Empanada Salteña , música en vivo y espectáculos folclóricos.

Corsos de la Familia : Del 12 al 16 de enero, San Lorenzo celebrará los Corsos con la participación de los Muñequitos de Carlitos Melián. Desfiles, humor y alegría se combinarán para brindar momentos de diversión y tradición.

Peña y Feria del Carnaval: El 14 de febrero, el folclore carpero será el protagonista con fondas, gastronomía local y música en vivo para disfrutar de un carnaval único en la región.

A partir de febrero, el Polo Tecnológico de San Lorenzo abrirá sus puertas a la Tecno Camp 2026, una propuesta innovadora que combina tecnología, creatividad y juego. Durante cuatro jornadas, los participantes podrán disfrutar de actividades como robótica, impresión 3D, programación y deportes, todo pensado para que tanto grandes como chicos se diviertan mientras descubren el fascinante mundo de la tecnología.

El intendente, Dr. Manuel Saravia, destacó las capacitaciones brindadas por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Turismo y Deporte de la Provincia, que han formado nuevos guías de sitio y camareros. “Estas capacitaciones posicionan a San Lorenzo como un referente turístico y gastronómico. Aunque la temporada será desafiante, confiamos en que el balance será positivo, ya que contamos con un equipo de primer nivel que sabrá ofrecer los mejores servicios y atractivos turísticos”, expresó Saravia.