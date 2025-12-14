Descubren en Salta fósiles de "peces voladores" de 66 millones de años

Recientemente se produjo un relevante descubrimiento en la Cuesta del Obispo, que se encuentra ubicada en un sinuoso tramo de la ruta provincial 33 en Salta, en una zona en la que se conectan el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes. Allí, un equipo conformado por investigadores, becarios y estudiantes del Centro de Estudios Geológicos Andinos (CEGA), que vale destacar está vinculado al Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO, CONICET–UNT), identificó por primera los restos fósiles del Gasteroclupea branisai, una especie más conocida en la jerga científica como "peces voladores".

Los restos fueron hallados –así lo explica el investigador del CEGA y director del estudio, Ricardo Alonso- en la Formación Yacoraite, constituida por un conjunto de rocas antiguas que afloran en distintos puntos del noroeste argentino ayudando a reconstruir cómo era el ambiente de la región hace unos 66 millones de años, cuando grandes lagos y mares interiores cubrían parte de esta región en la provincia.

Este descubrimiento viene a aportar nueva evidencia sobre la riqueza paleontológica que resguarda esta formación rocosa, cuya depositación -en geología se trata del proceso de acumulación de sedimentos, transportados en este caso fundamentalmente por agua- ocurrió alrededor del límite entre la desaparición de los dinosaurios y los primeros millones de años posteriores; y en cuyo interior se alojan las llamadas capas negras bituminosas, que son estratos oscuros y ricos en materia orgánica que se formaron en ambientes acuáticos con muy poco oxígeno (ambientes anóxicos).

En este contexto, el equipo registró por primera vez la presencia de Gasteroclupea branisai, revelando, por un lado, condiciones paleoambientales particulares con evidencias de baja oxigenación y, por otro, mayor información acerca de la distribución de estos peces en la región. "La presencia de estos niveles es poco frecuente dentro de los registros clásicos de la Formación Yacoraite, lo que confiere un valor científico especial al descubrimiento", reconoce Alonso.

Magdalena Tapia Ramos, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta e integrante del grupo de trabajo del CEGA, fue quien protagonizó la identificación de la especie durante una salida de campo realizada en septiembre del corriente año. En ubicaciones cercanas al Mirador de la Cruz a 2.667 msnm, logró reconocer fragmentos de coracoides -huesos pectorales característicos- en excelente estado de conservación y restos de otros peces en la misma condición. Estos elementos como los coracoides, en particular, resultan fundamentales para establecer correlaciones estratigráficas y reconstrucciones paleoambientales.

Los análisis comparativos realizados por Ramos y el resto del equipo del CEGA permitieron confirmar la correspondencia de los restos con Gasteroclupea branisai, una especie de peces clupeiformes endémica de los ambientes acuáticos marginales que cubrieron parte del noroeste argentino hacia el final de la era de los dinosaurios. Su presencia es considerada un indicador paleoambiental clave, ya que suele asociarse a condiciones de baja oxigenación en cuerpos de agua restringidos.

Hasta ahora, los registros de esta especie en Argentina provenían mayormente de Jujuy y de algunas localidades de Salta, como Tres Cruces, La Puerta y la Quebrada de la Escalera. Es por eso que este nuevo hallazgo constituye el primer registro documentado en la Cuesta del Obispo, revelando una distribución desconocida de la especie y aportando información esencial para interpretar los ambientes marinos marginales del Cretácico tardío en la región.

Alonso, que realizó toda su carrera científica en el CONICET antes alcanzar la etapa de jubilación, aclara que este trabajo viene a dar continuidad a una línea de investigación iniciada por el geólogo Carlos Console Gonella, ex investigador del INSUGEO que falleció en 2024. "Parte de estas exploraciones habían quedado truncas y retomarlas significó no sólo avanzar en el conocimiento geológico de la región, sino también honrar el legado científico de nuestro colega", describe el especialista sobre el material descubierto que será puesto a disposición del Museo de la Comunidad de Chicoana.

Patrimonio paleontológico

La Formación Yacoraite -compuesta por calizas, margas y pelitas negras- se formó tras un período de intensa actividad tectónica. En distintos sectores, estos estratos se asocian a icnitas de dinosaurios y a mineralizaciones de uranio, vanadio y cobre, lo que resalta su inmenso valor geológico y paleontológico. Además de los coracoides, el equipo identificó fragmentos de otros peces y restos vegetales carbonosos, contribuyendo a reconstruir el ecosistema original.

Cada nuevo espécimen recuperado suma datos relevantes para comprender la evolución de los ambientes acuáticos de la época y las transformaciones que experimentaron en los momentos finales del Mesozoico.

¿Qué son los peces?

Gasteroclupea es un género extinto de peces clupeiformes -el grupo que incluye a sardinas, anchoas y especies afines- que habitaron los ambientes acuáticos marginales del noroeste argentino hacia el final del Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años.