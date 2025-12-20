"La Nochera", guitarras, un libro y luthiers

"La Nochera" se denomina el espectáculo-presentación del libro/disco "50 años Silvando", de Gustavo Guaraz, y la exposición de maestros luthiers de la Escuela de Luthería Cuchi Leguizamón, que será este sábado, a las 19, en la Galería Leonor Medina de la Bodega Domingo Hermanos, en Cafayate.

En el encuentro el cantautor tucumano radicado en la Quebrada de Humahuaca celebra el medio siglo de la guitarra del maestro luthier Fernando Silva. En ese marco, se realiza una Exposición de Luthería de Daniel D'Amico, Federico Cosentino y Ángel Aguirre, de la Escuela Cuchi Leguizamón. Participan también los músicos Yaro Carrera (Santa María), Lucho Aragón (Tucumán), Lautaro D'Amico (Cafayate), Gerardo Quirós (Amaicha del Valle), Alejandro Rodríguez (Santa María), Julio Salado Tapia (Santa María) y las bailarinas Mercedes Llanos (Jujuy) y Carolina Lozano (Santiago del Estero).

Música y lectura

El libro/disco incluye letras de canciones del NOA con partituras y acordes, y códigos QR con los audios de los temas en alta calidad. Refiriéndose al encuentro, Guaraz dijo: "Es un honor participar en este recital exposición que llamamos 'La Nochera', porque esta zamba de Jaime Dávalos es una referencia poética fundamental que nos atraviesa y nos hilvana a quienes sentimos está pasión por nuestra cultura y la guitarra argentina".

"Vamos a tocar, cantar y bailar esta zamba, la nueva tonada 'Terruño', compuesta junto al gran Gerardo Núñez, en homenaje a Arnaldo Etchart y los hacedores de vino de Cafayate, y otras creaciones de nuestro folclore, junto a nuevas".

La Escuela de Luthería de Cafayate inició su camino en el 2002, naciendo como una respuesta a la necesidad de preservar las técnicas tradicionales y profesionalizar el oficio en los Valles Calchaquíes.

A lo largo de estos 23 años, la escuela ha sido un faro de formación para luthiers de toda la región, el país y Latinoamérica, transformando la madera y el viento en identidad cultural.