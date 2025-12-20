Habrá una variedad de talleres artísticos durante todo el verano

La Municipalidad de la Ciudad de Salta, mediante un trabajo conjunto entre la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad y la Agencia de Cultura, anunció el lanzamiento de una variada programación de talleres artísticos a concretarse durante estas vacaciones de verano.

Esta iniciativa está diseñada para integrar a niños, jóvenes y adultos en espacios de formación cultural, con espacios recreativos y de participación, garantizando que las propuestas sean de calidad y con acceso libre y gratuito.

El objetivo central de este programa comunitario es fomentar el aprendizaje artístico, la recreación y la integración social en diversos puntos estratégicos de la ciudad de Salta durante el tiempo del receso estival. El proceso de inscripción formal para todas las disciplinas comenzó el viernes último, mientras que el ciclo de dictado de los talleres dará inicio el próximo 2 de enero de 2026.

Las personas interesadas en participar deberán gestionar su lugar comunicándose directamente con los números telefónicos de cada sede o presentándose de manera presencial en los edificios municipales correspondientes.

La propuesta recreativa y de aprendizaje abarca desde danzas y teatro hasta una formación musical diversa, distribuida en los Centros de Integración Comunitaria y en otros espacios vecinales.

Las propuestas en el sur

En la zona sur, el CIC de barrio Limache -Demetrio Herrera esquina Capitán Gaucho Méndez, teléfono 3872266199- ofrece danzas folclóricas para adultos, los lunes, de 18.30 a 19.30, y miércoles, de 18 a 19, y danzas folclóricas para niños, los martes, de 19.15 a 20.15, bajo la instrucción del profesor Francisco Aguirre. En el mismo espacio, la profesora Elizabeth Argañaraz dictará teatro comunitario los lunes, de 16.30 a 10.30, y teatro para niños los viernes, los viernes, de 16.30 a 19.30.

Por su parte el sudeste, el CIC de Solidaridad, Fortín Cedolini esquina Fortín Angastaco, teléfono 3872266210, contará con clases de guitarra los miércoles, de 9 a 12, con el profesor Rodrigo López.

Mientras que en el CIC de San Benito -av. Discépolo y Mors, teléfono 3872266200- se realizarán talleres de percusión los lunes,de 16 a 19, con el profesor Claudio Ledesma.

La descentralización de las actividades culturales alcanza también al CIC Gauchito Gil -av. Discépolo y Fortín Las Juntas, teléfono 3872266189- con danzas folclóricas los lunes y viernes, de 17 a 19, a cargo del profesor Luis Peralta.

Y alcanza al SUM de Barrio Sanidad -Federico Leloir 62, teléfono 3874410845- donde los sábados, de 9 a 13, se desarrollarán encuentros de teatro comunitario, coordinados por Elizabeth Argañaraz.

Complementando esta área, en el CIC de Santa Cecilia -Martín Fierro y Juan D' Arienzo, teléfono: 3872266201- , el Prof. David Moreyra ofrecerá clases de canto los miércoles, de 20.15 a 22.15

Zona este y norte

La formación musical tiene un fuerte protagonismo en el CIC de Constitución, en zona este, sito en M. Estrada y pasaje Del Comercio s/n, teléfono 3872266146, donde se brindarán clases de guitarra los lunes y martes, de 17 a 19, Prof. Rodrigo López, y de bombo los miércoles, de 9 a 12, y jueves, de 17 a 19. Coordina Claudio Ledesma.

También en el norte de la ciudad ha actividades. En la Casona Histórica de Castañares -av. Houssay s/n, teléfono: 3872440761- taller de guitarra, canto, charango y ukelele: lunes de 18 a 20, y los viernes, de 15 a 17, con David Moreyra.

Y como propuesta innovadora para los más chicos, también en la Casona de Castañares, se sumará un taller de instrumentos reciclados para niños y adolescentes, los miércoles, de 18 a 20, coordinado por César Prieto.

En el CIC de barrio Unión -José M. Miray y av. Armada Argentina, teléfono: 3872266246-, la profesora Florencia Causarano estará a cargo de un taller multinstinstrumental que incluye guitarra, piano, ukelele y violín, los lunes y viernes, de 16 a 17.45, y dará canto, los jueves de 16 a 17.45.

Todas las actividades buscan brindar en estas vacaciones un espacio creativo y de integración a los vecinos de la ciudad.