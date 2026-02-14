El Gobierno envía una ley de financiamiento universitario

El Gobierno decidió relanzar su agenda legislativa y enviará al Congreso nuevos proyectos de ley sobre glaciares, financiamiento universitario y una reforma electoral. No todos serán aprobados durante las sesiones extraordinarias.

El impulso llega después de una seguidilla de triunfos en el Congreso. En apenas 24 horas, el oficialismo logró la media sanción de la reforma laboral y del régimen penal juvenil, dos iniciativas clave que fortalecieron el ánimo de la mesa política de la Casa Rosada. Ese envión generó optimismo.

En ese contexto, el Ejecutivo incluso podría extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. La medida, de concretarse, permitirá sumar nuevos temas a la agenda, entre ellos el envío de un proyecto de financiamiento universitario que busca dar respuesta a los reclamos presupuestarios de las casas de estudio. La iniciativa intentará ordenar la discusión salarial y garantizar recursos para el funcionamiento del sistema, luego del conflicto que generó la ley sancionada en 2024, que fue vetada por el presidente Javier Milei, insistida por el Congreso y que hoy el Gobierno no cumple.

En paralelo, el oficialismo acelera la media sanción de una nueva ley de glaciares. La intención es que el Senado trate el proyecto antes del cierre de las extraordinarias, en un momento en que el Gobierno busca mostrar señales claras hacia el sector minero y el escenario internacional. Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, será -como con la reforma laboral- la que encarará las negociaciones junto a la mesa política (que además, ella integra). En principio, el tema se trataría el 25 de febrero.

La agenda no termina ahí. La Casa Rosada también trabaja en una reforma electoral, una discusión que formaba parte del paquete original de cambios institucionales y que comenzará a tomar forma tras el cierre de las extraordinarias. Entre los ejes aparecen la eliminación definitiva de las PASO y ajustes al sistema de votación para las elecciones de 2027.