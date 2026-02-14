Acusan a Caputo por manipular datos del Indec

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron ayer una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, por las acciones recientes que, consideran, distorsionaron el funcionamiento del Indec a raíz de la decisión de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor que ya estaba listo para ser implementado desde enero.

La denuncia penal interpuesta es "por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico", precisó Strada en su cuenta de la red social X.

Según afirmó, "Caputo incurrió en irregularidades varias" y recordó que "en primer término, ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados".

"En octubre de 2025 el Indec había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor", analizó la economista.

Para la diputada kirchnerista, "se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad".