Evangelina Anderson y Martín Demichelis se darían una segunda oportunidad

El cumpleaños número 45 de Martín Demichelis no fue uno más. Lo encontró atravesando una etapa distinta, marcada por cambios que tuvo su vida en los últimos meses. Fue el primero que celebró desde que, en agosto, se conoció su separación de Evangelina Anderson, su pareja durante casi 18 años. Una de las rupturas más fuertes del 2025, que apuntó a infidelidades y engaños por parte del DT como detonantes.

Sin embargo, lejos de pasar un día sombrío y solitario, Demichelis vivió un cumpleaños rodeado de sus afectos, con la fuerte presencia de sus hijos e incluso la participación de Evangelina. Desde temprano, mostró cómo arrancó la jornada con una imagen íntima junto a su hija mayor, Lola. "Feliz de empezar los 45 junto a mi reina", escribió.

Por supuesto que esta primera imagen fue el principio de todo. Y es que, de la misma forma que con su hija del medio, la relación con sus otros dos hijos -Bastian y Emma- también es muy buena. A pesar de la separación y la ruptura con Evangelina , es sabido que Demichelis siempre se mantuvo rodeado por sus hijos y las fotos lo dejaron en evidencia.

Pero fue Lola quien terminó de acaparar todas las miradas. En su feed de Instagram, la joven eligió una imagen familiar en la que aparecen Martín junto a sus tres hijos rodeados por los perros de la familia. Todos abrazados, sonrientes y en paz. Lejos de ser un simple saludo de cumpleaños, la adolescente sorprendió a todos en las redes.

Pero la presencia de Evangelina en este día tan especial, fue una señal que no tardó en generar rumores de reconciliación. Para algunos, fue una señal de que el vínculo entre la modelo y Demichelis dejó atrás esas situaciones dolorosas y de bronca que toda separación genera cuando está fresca. Y si bien muchos entendieron que el vínculo pudo retransformarse para llevarse bien por sus hijos, otros sintieron que es un guiño a que puedan darse una segunda oportunidad en el amor.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, ya sea desde la buena vibra como así también desde el deseo de una reconciliación. "¡Hermosa familia, ojalá vuelvan a estar juntos"; "Que lindo sería que vuelvan a estar todos juntos"; "Qué hermosos son! ¡Ojalá que vuelvan!"; "Ojalá vuelvan! Que todo sea mejor para esos chicos. Amor puro" y más, fueron algunas de las tantas reacciones en redes.

Todo esto sucede en un marco donde Evangelina viene siendo relacionada sentimentalmente con Ian Lucas, su compañero en MasterChef con quien estaría viviendo un romance.