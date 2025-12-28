Rushdie, Kang, Enríquez, Forsyth y más: lo que llega para los amantes de la lectura

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Las últimas obras de Salman Rushdie, de la Nobel Han Kang, Emmanuel CarrÞre, Pierre Lemaitre y una novela póstuma de Frederick Forsyth destacan entre las novedades literarias de 2026.

Con "La penúltima hora" (Random House), cinco relatos, Rushdie vuelve a la ficción. Se reencuentra con personajes del Bombay de "Hijos de la medianoche" (1981) y completa un recorrido por los países donde ha vivido: India, Inglaterra y Estados Unidos.

En "Tinta y sangre" (Random House), Han Kang traza una novela de misterio protagonizada por un detective tenaz en medio de una historia de amor entre dos mujeres.

"Koljós" (Anagrama) es un libro de "amor" de CarrÞre a su madre, de la que se distanció tras publicar "Una novela rusa" 18 años atrás. En esta saga viaja por la revolución, el exilio de los rusos blancos, las guerras mundiales, la caída del bloque soviético, la Rusia de Putin y la guerra de Ucrania.

Tras "El ancho mundo", "El silencio y la cólera" y "Un futuro prometedor", Pierre Lemaitre culmina con "Grandes promesas" su exploración de los treinta "Años Gloriosos" que marcaron la historia contemporánea.

De Latinoamérica llegarán "Nadie me verá llorar", de Cristina Rivera Garza; "Todo por la patria", de Martín Caparrós (Galaxia); "La última actriz" (Seix), de Tamara Tenenbaum.

La cosecha negra traerá "La venganza de Odessa" (Plaza), de Forsyth, fallecido el pasado junio, secuela de su ya clásico "Odessa", en la que alerta sobre el resurgimiento del nazismo.

En poesía, además de "Sonetos a Orfeo" (Lumen), con poemas y cartas inéditos de Rilke, se editará "Sinceramente' (Salamandra), último poemario de Margaret Atwood.

En cuento será novedad "Nunca cruces ese umbral" (Anagrama), de Mariana Enríquez, especialista en relatos alucinantes.