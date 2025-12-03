PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación
Cámara de Diputados Nacional
Martín Menem
Cámara de diputados
Virginia Gallardo
Concejo Deliberante de Salta
LA CARPA DE LAS ESTRELLAS
concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación
Cámara de Diputados Nacional
Martín Menem
Cámara de diputados
Virginia Gallardo
Concejo Deliberante de Salta
LA CARPA DE LAS ESTRELLAS

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Vuelve la Carpa de las Estrellas, esta vez, en el estadio Padre Martearena... sí, en el estadio Martearena

Este domingo 14 de diciembre vuelve el evento que genera pasión de multitudes con las destacadas presencias de Rodrigo Tapari, Rocío Cruz, Banda XXI y mucho más. La conducción será de Marcela Baños.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 18:50
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Carpa de las Estrellas regresa con todo este fin de año y en un nuevo lugar: el estadio Padre Martearena. La gran apertura de la carpa de los salteños será este domingo 14 de diciembre, desde las 17.

Este año, la gran movida tendrá un nuevo escenario: el estadio Padre Martearena, sí, el recinto del fútbol salteño ahora albergará el gran evento que reúne multitudes con los principales artistas de la música tropical, carpera y folclórica.

 

En el estadio Martearena, la Carpa de las Estrellas brindará mayor comodidad, mejores espacios y estacionamiento más amplio, y contribuirá para un mejor despliegue de seguridad.

La gran apertura será el domingo 14 de diciembre y contará con la conducción de Marcela Baños, la reconocida voz e imagen del programa Pasión de Sábado.

La primera grilla de artistas

La primera jornada de fiesta y alegría tendrá las destacadas presencias de referentes musicales: Rodrigo Tapari, Rocío Cruz, Banda XXI, el Dipy, Chiretes, Víctor Herbas y Dany La Voz.

Próximamente se dará a conocer el precio de las entradas y la modalidad de venta.

Por lo pronto, la alegría está asegurada en este cierre de año con el regreso de la carpa de los salteños en el estadio Padre Martearena.

Artistas invitados

  • • Rodrigo Tapari
  • • Rocío Quiroz
  • • Banda XXI
  • • El Dipy
  • • Chirettes
  • • Dany La Voz
  • • Víctor Herbas

El regreso de la Carpa de las Estrellas

  • Lugar: Estadio Martearena
  • Fecha: Domingo 14 de diciembre
  • Horario: Desde las 17 hs
     

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD