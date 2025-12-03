PUBLICIDAD

Nacionales

VIDEO. Virginia Gallardo y su llamativo juramento como diputada nacional

La bailarina y conductora correntina debutó en la Cámara Baja con un juramento cargado de tono personal y su hija en brazos. 
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 17:08
En una de las escenas más comentadas de la jornada legislativa, Virginia Gallardo juró como diputada nacional por Corrientes con un mensaje que combinó identidad provincial, afecto familiar y gesto político. “Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí juro”, pronunció frente al micrófono mientras sostenía en brazos a su pequeña hija, ambas vestidas con un look total white que destacó entre las formalidades del recinto.

La sesión, realizada este miércoles a las 13 en la Cámara de Diputados, marcó la incorporación de los 127 legisladores electos que renovarán la mitad de la Cámara Baja. Gallardo, que asumirá plenamente sus funciones desde el 10 de diciembre, se convierte así en una de las nuevas figuras políticas de La Libertad Avanza, espacio que obtuvo un triunfo clave en las elecciones legislativas de su provincia.

Su jura no solo llamó la atención por la puesta en escena familiar, sino también por el recorrido que la llevó hasta el Congreso. Días después de confirmarse los resultados electorales del pasado 16 de octubre, Gallardo realizó un emotivo posteo en Instagram en el que recordó a su expareja, el empresario Ricardo Fort, con quien mantuvo una relación en 2009. “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo”, escribió junto a una foto de aquellos años. La publicación cerró con una frase que generó cientos de reacciones: “Vamos Comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

 

 

