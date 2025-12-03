AUDIO. El comentario de un diputado de la UCR sobre una de sus colegas: “Qué buena que está”

El diputado de la UCR Gerardo Cipolini tuvo este miércoles un exabrupto al expresar que la legisladora formoseña Rosario Goitía está “buena”.

Fue durante la sesión preparatoria de los diputados, que prestaron juramento a sus cargos.

"Qué buena que está la peruca. Tremendo”, expresó Cipolini al momento de la jura de Goitía, según pudieron captar las cámaras en el audio que se viraliza en las redes sociales.

Cipolini, que estaba a cargo de la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad (82), habló por lo bajo mientras Goitía juraba en su cargo, lo que de todos modos no puedo evitar que la frase se filtrara por los micrófonos.