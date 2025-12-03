Cámara de Diputados: se conformó el interbloque “Unidos” con el objetivo de contener y negociar el poder de La LLA

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En un movimiento estratégico dentro de la Cámara de Diputados, los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar un nuevo interbloque denominado "Unidos". La decisión fue comunicada formalmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

El interbloque es una respuesta a la necesidad de coordinar fuerzas y negociar con la bancada de La Libertad Avanza, que requiere apoyo externo para avanzar con su agenda legislativa.

La comunicación oficial al titular de la Cámara fue firmada por los referentes de las bancadas:

Gisela Scaglia

Miguel Ángel Pichetto

Maximiliano Ferraro

La unificación de estos bloques busca consolidar un espacio de diálogo y negociación en el inicio de la nueva gestión legislativa.