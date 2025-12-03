PUBLICIDAD

El tiempo en Salta
Colonias de vacaciones
Día del Médico
Salta
concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación
Cámara de Diputados Nacional
Martín Menem
Cámara de diputados
Nacionales

Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados por amplia mayoría

La elección se realizó con la presencia del presidente de la Nación Javier Milei. 
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 16:17
 El  presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto por amplia  mayoria con el respaldo de la Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

La eleccion del presidente de la Cámara comenzó cerca de las 15 luego de la jura de los 127 legisladores.

La elección de Menem fue respaldada por la Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca, y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.

Al abrir el debate sobre la designación de autoridades, el presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la reeleccion de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el Gobierno Nacional.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección dijo que esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas.

Por su parte, la presidente del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, acompañó la elección de Martín Menem y pidió que “haya diálogo” entre las fuerzas políticas y pidió que le reconozcan la vicepresidencia tercera.

 

 

