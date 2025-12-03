PUBLICIDAD

3 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Día del Médico
Salta
concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación
Cámara de Diputados Nacional
Martín Menem
Cámara de diputados
Nacionales

Cámara de Diputados: se conformó el interbloque “Unidos” con el objetivo de contener y negociar el poder de La LLA

La decisión fue comunicada a Martín Menem por los líderes de Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI, buscando unificar posiciones en la Cámara Baja.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 16:24
En un movimiento estratégico dentro de la Cámara de Diputados, los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar un nuevo interbloque denominado "Unidos". La decisión fue comunicada formalmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

El interbloque es una respuesta a la necesidad de coordinar fuerzas y negociar con la bancada de La Libertad Avanza, que requiere apoyo externo para avanzar con su agenda legislativa.

La comunicación oficial al titular de la Cámara fue firmada por los referentes de las bancadas:

  • Gisela Scaglia
  • Miguel Ángel Pichetto
  • Maximiliano Ferraro

La unificación de estos bloques busca consolidar un espacio de diálogo y negociación en el inicio de la nueva gestión legislativa.

 

 

Temas de la nota

Temas de la nota

