PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
30 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Primera Nacional
Tragedia de Cromañón
Escuelita de Fútbol
música
Conflicto AFA-Gobierno
Aguas Blancas
personas buscadas
Caso Pity Álvarez_
River Plate
Clima en Salta
Primera Nacional
Tragedia de Cromañón
Escuelita de Fútbol
música
Conflicto AFA-Gobierno
Aguas Blancas
personas buscadas
Caso Pity Álvarez_
River Plate
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

“Avengers: Doomsday” lanzó un nuevo tráiler y ya hay teorías sobre la trama de la película

El film se estrenará el 18 de diciembre de 2026 en cines.
Martes, 30 de diciembre de 2025 22:43
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Marvel Studios lanzó oficialmente el segundo tráiler de Avengers: Doomsday, apenas una semana después de que el avance se filtrara en redes tras su proyección en cines.

Notas Relacionadas

A diferencia del primer adelanto centrado en Steve Rogers, esta vez el foco está puesto en Thor, quien reaparece con un tono mucho más serio y épico.

El tráiler presenta a Thor arrodillado en un bosque, rezándole a Odín en una de las escenas más emotivas del avance. Lejos de pedir victoria o reconocimiento, el personaje expresa su deseo de regresar con vida para proteger a su hija Love, presentada en Thor: Love and Thunder (2022).

Este enfoque más oscuro no solo redefine al personaje, sino que también refuerza una teoría central de la película de que Doctor Doom podría estar apuntando a los hijos o a las nuevas generaciones de superhéroes para evitar el surgimiento de un nuevo equipo de Vengadores.

La preocupación paternal de Thor se suma a lo ya insinuado con Steve Rogers y a la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, donde Doom aparece cerca de Franklin Richards.

Mientras los fanáticos esperan el tráiler final, que estaría centrado en los X-Men y ya circula de forma no oficial, Marvel continúa sembrando pistas sobre el tono y los conflictos de Avengers: Doomsday.

Dirigida nuevamente por Joe y Anthony Russo, la película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con la promesa de marcar un antes y un después en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD