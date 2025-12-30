“Avengers: Doomsday” lanzó un nuevo tráiler y ya hay teorías sobre la trama de la película

Marvel Studios lanzó oficialmente el segundo tráiler de Avengers: Doomsday, apenas una semana después de que el avance se filtrara en redes tras su proyección en cines.

A diferencia del primer adelanto centrado en Steve Rogers, esta vez el foco está puesto en Thor, quien reaparece con un tono mucho más serio y épico.

El tráiler presenta a Thor arrodillado en un bosque, rezándole a Odín en una de las escenas más emotivas del avance. Lejos de pedir victoria o reconocimiento, el personaje expresa su deseo de regresar con vida para proteger a su hija Love, presentada en Thor: Love and Thunder (2022).

Este enfoque más oscuro no solo redefine al personaje, sino que también refuerza una teoría central de la película de que Doctor Doom podría estar apuntando a los hijos o a las nuevas generaciones de superhéroes para evitar el surgimiento de un nuevo equipo de Vengadores.

La preocupación paternal de Thor se suma a lo ya insinuado con Steve Rogers y a la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, donde Doom aparece cerca de Franklin Richards.

Mientras los fanáticos esperan el tráiler final, que estaría centrado en los X-Men y ya circula de forma no oficial, Marvel continúa sembrando pistas sobre el tono y los conflictos de Avengers: Doomsday.

Dirigida nuevamente por Joe y Anthony Russo, la película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con la promesa de marcar un antes y un después en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.