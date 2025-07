Endiablados, una fórmula que gusta

El ascendente dúo Endiablados presentará su espectáculo el viernes 18 de julio, a partir de las 21.30, en la Usina Cultural (España y Juramento). Este dupla, conformada por Fabián Herrera y Juan Carlos Lucero, cuyenta con notable experiencia sobre las tablas, y sus actuaciones se extendieron a lo largo y ancho del país, inclusive afuera de la frontera.

Este proyecto musical nació por septiembre 2014, Herrera inició su camino en Los Nombradores, allá en los '90, luego fue fundador junto a Pitín Zalazar de Los Gauchos de Orán, ese dúo que marcó un estilo y forma de cantar. Integró más tarde el grupo Bermejo, junto a Coco Gómez y Lucio Arguello. Fue uno de los cantores de Pujllay, junto a Juan Carlos Lucero y Ferando Borjas. Además, se destaca como autor y compositor de obras interpretadas por figuras nacionales tales, como: el Chaqueño Palavecino, Tamara Castro, Paola Arias, Vale 4, Marcela Ceballos, Gaby Morales, Tucánychaya, Grupo Imán, entre otros.

Lucero, cantor de oficio y experiencia en toda la provincia de Salta y el país, dueño de una voz particular y personal, trae una herencia de grandes jinetes (su padre Choco Lucero, y su hermano Roy Alfonso Lucero), esa fuerza y tenacidad que suma y le da autenticidad a este grupo, demostrando en cada presentación su carácter y temperamento.

Endiablados, en grandes escenarios

Juntos en Pujllay pasearon sus voces por grandes escenarios como la Plaza Próspero Molina (Cosquín), Serenata a Cafayate (Cafayate Salta), Festival de La Chicha (La Caldera Salta), Salta de Fiesta, Festival Aniversario Fundación de Salta, Festival del Poncho (Molinos), Festival de la Vendimia (Animaná), Peña Martín Fierro (Resistencia, Chaco), Feriarte (El Colorado, Formosa), entre otros. Además, estuvieron en eventos como homenaje al Cuchi Leguizamón en Salta, Teatro Provincial junto a Sergio Galleguillo, y luego junto a Nacho Prado y Daniel Campos, entre otros.

"Ya cumplimos once años con el dúo y cada día suena mejor, las voces se hermanan cada día más, jamás dejamos de crecer. Lo importante es que mantenemos la misma identidad: el folclore tradicional. A nuestro humilde entender, la gente necesita regresar a la raíz. Además, hay que resaltar que la convivencia no es fácil, pero no es el caso nuestro, tenemos una buena relación, tanto laboral como de amistad", enfatizó Lucero.

Una nueva forma de encarar el escenario

"Creemos que todo artista tiene que evolucionar, cambiar y darle matices diferentes a su carrera. Por eso planteamos una nueva forma de encarar el escenario. Con respecto al canto, seguimos apostando a la potencia de nuestras voces. Mantenemos carpero. Un repertorio tradicional con algunas interesantes innovaciones", afirmó Herrera.

íQue churo que los changos sigan cantando! Dios les otorgó voces privilegiadas y jamás deberán desviarse del camino. Esta realidad personifica a Fabián Herrera y Juan Carlos "Cato" Lucero.

Este género musical identifica a Salta desde siempre en el plano mundial, comenzando por Los Chalchaleros llegando hasta Los Nocheros. El legado del folclore prosigue y el talento es hereditario en esta tierra de Güemes. "Nosotros solo le damos continuidad a esta bella realidad", sostuvo Lucero.

"Ya entramos al estudio a grabar el nuevo material discográfico, que saldrá por un sello nacional. Vamos a incluir diversos temas de nuestra autoría", aseveró Fabián.