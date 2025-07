Destacados artistas exhibirán su repertorio en el "Portal de los Andes"

Ángela Leiva, Christian Herrera, Canto 4, Tunay, Marina Cornejo, Gaby Morales, Chirettes, Mañeros, muchas sorpresas más, se vivirán durante el gran festival a vivirse hoy desde las 15, en el Club Huaytiquina, de la localidad de Campo Quijano. Entradas en norteticket.com. Una cartelera de súper lujo, que encabeza la destacada cantante Ángela Leiva, quien supo construir una carrera sólida en el mundo de la música.

Leiva, en el último tiempo, viene asentando con creces su proyección internacional, ya sea como invitada de Los Ángeles Azules en una importante gira por Estados Unidos, que incluyó escalas en estadios míticos como el Madison Square Garden de Nueva York. La cantante, una de las voces femeninas argentinas con más proyección de los últimos años, repasará los éxitos que la consagraron.

"La verdad es que siempre estoy abocada a mi trabajo. Es lo que amo y lo que me hace bien, mi cable a tierra. No podría dedicarme a otra cosa en este momento", dijo la cantante en su última presentación en Salta.

"El norte del país tiene un significado muy importante en mi vida. Cuando me inicié en la carrera artística, mis canciones sonaron primero en estas provincias y luego se expandieron hacia el resto del territorio argentino", aseguró la cantante.

Por su parte, el solista Christian Herrera es uno de los números más convocantes en las últimas temporadas dentro del cancionero popular. Un destacado artista con amplio camino recorrido y conocedor de los grandes escenarios, que hace mucho tiempo se emparentó con los aplausos.

"Intento imponer el sello musical y mi particular forma de expresarlo, siempre se busca una propuesta diferente. Sí tengo en claro mis raíces y las nuevas formas musicales, generando así una alternativa de la música popular argentina. Esta propuesta es una opción nueva, me he preparado para hacer de la música una forma de vida, trabajando responsablemente por el respeto que merece nuestra cultura", sostuvo Herrera.

El envión musical de Herrera, el patio de su escuela

Christian Herrera nació en la tierra caliente de Morillo, allá en el Chaco salteño. Sus primeras melodías se resguardan en aquel patio de tierra en la escuela primaria; fue su punto de partida, su envión musical, para hacer de su talento un modo de vida dedicada a los escenarios, fue una actuación memorable que le permitió ganar un certamen y representar a su pago en Salta capital. Ese pergamino escolar a su canto fue el punto de inflexión para seguir por el sendero de la música. Desde hace bastante tiempo se muestra en los escenarios más prestigiosos del país.

Además del plano musical, este artista apuesta de manera constante con el corazón. Herrera se encuentra comprometido con lo más necesitados, es por ello que desde hace 17 años organiza y lleva a cabo el festival "Morillo canta por los niños", el cual es un proyecto cultural-solidario, destinado a integrar, recrear y educar a los niños del Chaco salteño.

Canto 4 inició su carrera en 1999 y ha sido acreedor de grandes premios nacionales e internacionales, como Consagración Serenata a Cafayate, Consagración Jesús María, Consagración Cosquín, y la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, entre tantos otros. Desde sus inicios, no ha parado de girar por todo el país y por diferentes ciudades de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay y España.

Un viaje a través de los éxitos de su carrera

Juan Peñalva, Rodrigo Villarreal, Iván Vera y Mauro Burgos, serán los encargados de llevar a la concurrencia en Quijano en un viaje a través de los éxitos de su carrera, en una noche donde celebrarán junto a su público 26 años de música.

El conjunto salteño estuvo radicado por varios años en Buenos Aires. "Simplemente buscamos expresarnos y hacer lo que más nos gusta en la vida: cantar", expresó Peñalba.

El cantante Gaby Morales no necesita de presentaciones, se trata de un artista salteño que ya conoce los grandes aplausos en los escenarios más importantes del territorio nacional. Hoy dirá presente.