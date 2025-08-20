VIDEO Nico Vázquez y la confesión de Gimena: “La perdoné, pero nos estamos divorciando”

El inesperado giro en la relación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sacudió al mundo del espectáculo. Luego de que la actriz admitiera públicamente haberle sido infiel, el actor decidió dar su versión frente a la prensa y dejó varias frases que marcaron el cierre de una historia de casi dos décadas.

“La realidad la dijo ella", comenzó Vázquez al ser consultado por los periodistas, en referencia a la confesión que su expareja realizó horas antes en una entrevista. La actriz reconoció que la infidelidad fue el detonante definitivo de la separación.

El actor, visiblemente afectado, aseguró que no quiere cargar las culpas exclusivamente sobre ese episodio: “Nos estamos divorciando. No quiero echarle la culpa a esto que pasó, esto fue la consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos, de darnos las cartas de vuelta”.

“Lo de Miami fue un antes y un después”

En su descargo, Vázquez hizo referencia a un viaje que marcó un punto de quiebre en la pareja: “Para mí lo de Miami fue un antes y un después. Sentí que en vez de seguir creciendo el amor nos sostuvimos. Cuando deja de crecer la admiración y solamente te sostenés llega un momento que sucede lo que sucede”.

El actor aclaró que, pese a la crisis, no guarda rencor: “La perdoné, y pasó lo que dijo ella hoy. Le dije ‘esto no te define’. Obviamente no la perdoné apenas me enteré, no fue inmediato, pero con el tiempo necesité hablar con ella y fue así”.

Una separación con respeto

Más allá del dolor, Vázquez remarcó que no pretende exponer detalles íntimos: “Fue una mañana muy movida para ella, para todos. Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación”.

También subrayó que, pese a la ruptura, mantiene un fuerte vínculo con Accardi: “La quiero acompañar desde el lugar que pueda hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante, y lo va a ser siempre. Somos familia”.

Un cierre a 18 años de amor

Con un tono reflexivo, el actor recordó lo vivido durante casi dos décadas: “Fue una historia muy linda, son 18 años de muchas cosas. Obviamente no éramos una pareja perfecta como algunos pensaban. Nos pasan las mismas cosas que a todos, y hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Y así y todo, siempre las hemos enfrentado con amor”.

Finalmente, reconoció que la pareja arrastraba problemas desde hacía tiempo: “Veníamos mal hace mucho, veníamos peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años”.

Con estas palabras, Nico Vázquez puso punto final a una de las historias de amor más queridas de la farándula argentina, marcada por la sinceridad, la aceptación del error y el respeto mutuo a pesar del dolor.