Elecciones 2025: Los candidatos a senadores de Salta debaten sus ideas y propuestas: seguilo en directo

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, se lleva a cabo un debate de candidatos a senadores nacionales por Salta. El evento se lleva a cabo en el Instituto de Educación Superior (IES) General Manuel Belgrano (ex Escuela Normal).

De las nueve listas en competencia, siete confirmaron su participación, los ausentes son Emilia Orozco y Sergio Leavy.

Luego de la lecturas de las pautas por las que se rige el debate, y la presentación de los candidatos, cada uno tomó la palabra.

Claudio del Plá (Partido Obrero): "Somos una fuerza que intervierne en 23 distritos de este país. Somos el frente de los trabajadores que nunca ha gobernado este país. Soy militante desde muy chiquito, desde los 15 años, y siempre defendiendo la causa del socialismo. Queremos que se termine el genocidio que se está consumando en Gaza con 65 mil personas asesinadas y de las cuales un tercio de ellas son niños".

Violeta Gil: "Soy militante de política obrera, trabajadora de prensa. Quisiera agradecer profundamente a la carrera de ciencias políticas para generar un debate en un momento de bancarrota financiera, donde pretender arrastrar a los trabajadores al default". Gil cerró su presentación con críticas a Sáenz y Milei.

Natalio Iglesias (Unión Cívica Radical): "Represento un proyecto donde queremos recuperar los valores de la República. Fortalecer la educación, transparencia y federalismo. Quiero ser la voz de ustedes en el Senado frente a un kirchnerismo que lamentablemente ha destruido las instituciones, dividió a la Argentina. Hoy necesitamos una alternativa responsable, federal y democrática".

Francisco Rivas Vila: "Pertenezco al partido renacer, un partido nuevo, es la primera vez que participo, simos independiente, no estamos alineados con nadie, conformados con gente de trabajo, confluyen gente de la Policía, Sanidad, emprendores. Queremos colaborar con la experiencia de la vida y los años de ejercicios de nuestras actividades.

Marcos Tognolini: "Trabajo desde los 16 años, soy egresado médico veterinario, egresado de la univerisdad pública. Traemos una propuesta anticapitalista".

Flavia Royón (Primero los salteños): "Soy madre, salteña, ingeniera industrial recibida en la UNSa. Trabajo desde que estaba en la Universidad en el sector privado. En los últimos años me involucré en la gestión públñica tanto provincial como nacional y siempre mi objetivo fue lograr que las cosas sucedan. En la provincia de Salta me involucré llevando proyectos que cambiaron nuestra provincia y a nivel nacional proyectos que transformaron nuestro país. Estoy convencida que es falta la dicotomía Milei o el kirchnerismo, creo en el valor del trabajo, del proyecto, de la coherencia con representantes genuinos desde Salta".

Juan Manuel Urutubey (Fuerza Patria): "Como egresado de la Universidad pública quiero representar a los salteños en la educación pública, en la salud pública, en una Argentina federal y en un Estado presente que garantice derechos a los más vulnerables".

A continuación, el debate se desarrolló a partir de los ejes anunciados:

Rol del Estado

Iglesias: "El kirchnerismo convirtió al Estado en un botín político, Milei todo lo contrario, lo que hace es cortar lo esencial. Ninungún extremo nos sirve. Desde el radicalismo venimos proponer un estado moderno y transparente, donde se garantice la salud, educación, justicia, que genere trabajo. No se olviden que desde el kirchnerismo y el peronismo se enriquecieron con el Estado.

Royón: "Estamos en una época de falsos dilemas, hay una superficialidad en el análisis y generalizaciones descalificantes. nos subestiman a todos y discuten poder. nos hacen elegir entre dos fracasos, entre los que olvidaron obra pública y los que hicieron negocios, entre los que no creen en universidad pública y en los que hacen un negocio para pocos. Nos quieren hacer creer que no hay alternativa: o un máquina de corrupción o enemigo del progreso, el Estado tiene que ser transparente, garantizar el bienestar de cada uno de los salteños. Creo en el Estado que construye escuelas, impulsa la educación, pavimenta rutas y cuida a los salteños. Que construye insfraestructura estratégica para el desarrollo. No necesitamos un Estado gigante e ineficiente, necesitamos un Estado a la altura de la circunstancia. Nos quieren hacer creer que hay que destruir el Estado, el mercado por sí solo no genera prosperidad. Tanto mercado como sea posible pero un Estado que controle y ponga las reglas de juego. No hay desarrollo sin planificación, no hay igualidad sin políticas públicas, no hay futuro sin un Estado que piense cómo crecer e incluir. Necesitamos un Estado capaz de consruir acuerdos políticos y sociales que tengan plan de desarrollo serio. Tenemos que construir instituciones sólidas y transparentes para que los salteños vivan con dignidad".

Tognolini: "Cuando habamos de Estado pensamos pimero cuál debería ser el rol del Estado. Algunos piensan que es cubrir las necesidades básicas del ser humano. No. Para nosotros, los socialistas, revolucionarios, el Estado no solo debe garantizar las necesidades básicas, sino el pleno desarrollo del ser humano, de la capacidad productiva.

Tognolini criticó a Royón, quien estuvo en funciones de la Secretaría de Energía. Luego cuestionó a Urtubey: "Todavía no ha dado la explicación del dinero del Fondo de Reparación Histórica". "Creemos en la planificación democrática racional de la economía. Ahora no se puede hablar del crecimiento del Estado, sino afectamos las ganancias de las mayorías".

Juan Manuel Urtubey: "Probablemente sea el tema central que se discute hoy. La Argentina adoptó, incluso mucho antes del peronismo, el constitucionalismo social que obligó al Estado argentino a generar la provisión de determinados servicios y planificación de desarrollo estratégico en término de desarrollo humano y productivo. Eso es lo que hoy está en juego en la Argentina. El presidente de la Nación planteó que él quiere un Estado que se ocupe de la desregulación de la economía, relaciones exteriores y la defensa nacional.

Nosotros creemos en la necesidad de un Estado presente. El rol del Estado empieza con la tarea de planificación, continúa en términos de garantizar la prestación mínima de servicios a aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad y genera condiciones de desarrollo para potenciar, a través del crecimiento económico, el progreso social de la población. La única manera de garantizar la movilidad social ascendente en cualquier lugar del mundo es a través de un Estado que provea condiciones de desarrollo, educación, salud y fundamentalmente un acuerdo que hoy es la Constitución nacional que queremos cumplir. Coincido en que tenemos que apuntar un Estado eficiente, garantizar condiciones de desarrollo. Rol del Estado fueron más de 20 mil casas, más de 200 escuelas, nueve hospitales y muchas cosas que nosotros requerimos de un proyecto nacional que incluya a nuestra amada Salta".

Violeta Gil: "Quiero señalar que el Estado Nacional está siendo quebrado por los agentes patronales y sus gobiernos, porque todos han asumido una deuda pública usuraria e imposible de pagar. En 50 años todos los gobiernos han pagado serialmente a costa de la destrucción de las condiciones dignas de los trabajadores en Argentina. Es la consecuencia de los gobiernos capitalistas. Sino hay que preguntarle a Urtubey, que dejó una deuda que hoy Sáenz está pagando con la confiscación de los salarios para los salteños. Pero hay un problema mayor, la discusión de los recursos de nuestro país se dirime en Estados Unidos. Es el imperialismo norteamericano es el que determina una nueva mega devaluación, es el que determina el régimen monetario de nuestro país, y define quién se suben o bajan de la lista nacional".

"Con esto lo que quiero dejar en claro es que los gobiernos nacionales y provinciales han sido los garantes, y frente a esta situación, los candidatos de los partidos patronales, Urtubey, Royón, Leavy y ni hablar de la Orozco, son todos cómplices del vaciamiento del Estado Nacional, todos han ejercido cargos públicos. El gobernador, que ha sido un colaborar sistemáticos contra los ajustes, hoy lo tenemos haciendo un verdadero ridículo disfrazado de gauchos reclamando los recursos de las obras, que él ya entregó, porque le ha dado los votos en el Congreso al gobierno de Milei".

Del Plá: "Se discute mucho y se presenta como alternativas que no son tales. No quiere destruir el Estado sino policías y jueces adictos y que garantice el interés de la propiedad privada, no de los jubilados ni de los trabajadores, sino de los grandes capitalistas. Los que se fueron antes y trajeron a Milei porque protagonizaron un fracaso completo, tenían una salida o se fueron derrotados porque a lo largo de los 40 años no se cumplieron las premisas de las que hablaba Alfonsin de que con la democracia se come, educa, se sana. Lo que hay es una enorme insastifacción porque aquellos que se fueron y trajeron a este desastre que tenemos hoy, representaban una clase capitalista en el poder.

La democracia, entonces, no resuelve los problemas de la población y tenemos media población que ni siquiera va a votar. No es un asunto de más o menos Estado sino de al servicio de que intereses sociales se gobierna este país. Sin la complicidad de los gobernadores, radicalismo, el PRO, Milei no hubiera durado ni dos minutos y el peronismo también es cómplice. Necesitamos una crítica integral para ver cómo salimos de esto porque esán volviendo a chocar el país y no es cuestión de traer a los que se fueron y trajeron a hasta este fracaso, sino discutir un plan como el que plantea la izquierda: que a esta nueva crisis no la paguen los trabajadores, necesitamos un plan económico que parta del repudio a una deuda externa que es un fraude a la Nación, que se nacionalice la banca y el comercio exterior para que la riqueza que producimos los argentinos se invierta en Argentina".

Francisco Rivas Vila: "Para que lo tengamos claro, el Estado debería ser el centinela de los derechos de cada uno. Es necesario que sea un generardor de condiciones y seguridad jurídica, de economía estable. Lo que hemos tenido siempre son estados que llegaron de la mano de compromisos. Tengo 57 años, tabajo desde los 15, estoy cansado de esperar de cada uno de los presidentes que en tanto tiempo logramos tal cosa. Estoy cansado de los que llegan al Gobierno por el voto castigo, y se creen dueños del Estado. Tenemos un presidente que no vino nunca a Salta, pero tiene un plan que se llama Güemes, que en teoría nos sirve de protección para la droga. Pero el otro día se les escapó uno desde Buenos Aires y llegó a Perú. Evidentemente no se está cumpliendo el rol del Estado".



En desarrollo...