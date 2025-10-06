"Nación da la espalda y Salta se hace cargo"

La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, recorrió junto al diputado Gustavo Dantur y a la intendenta Moira Dantur distintas obras en el municipio de Río Piedras, en el sur de la provincia. Allí supervisaron la pavimentación de calles y la construcción de 25 viviendas que avanzan con financiamiento exclusivamente provincial, tras la decisión del Gobierno Nacional de frenar los envíos de fondos.

"Estas casas y estas obras viales deberían estar terminadas hace tiempo, pero Nación cortó el financiamiento y dejó a los vecinos esperando. Fue la Provincia la que decidió hacerse cargo con recursos propios, porque los salteños no pueden pagar el costo de la indiferencia de Buenos Aires", señaló Royón, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Defensa

La candidata aseguró que su compromiso en el Senado será defender la inversión en infraestructura para que Salta reciba lo que merece. "No podemos seguir siendo postergados. Las rutas, las viviendas y las obras básicas no son un lujo, son el piso de dignidad que merece nuestra gente. No voy al Senado a levantar la mano, voy a exigir que los recursos vuelvan a la provincia para transformar la vida de cada salteño", afirmó la candidata.