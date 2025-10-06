Cerrillos: Un accidente laboral, versiones cruzadas y oportunismo político

La Municipalidad de San José de los Cerrillos emitió un comunicado oficial para aclarar los hechos ocurridos este viernes alrededor de las 14.08, cuando un empleado municipal resultó gravemente herido tras un accidente en el predio anexo de calle Sarmiento y Rivadavia, donde se estacionan los camiones recolectores de residuos.

Según las cámaras de seguridad, el trabajador —que ya había concluido su jornada laboral y permanecía en el lugar por decisión propia, sin tareas asignadas— intentó subir a un camión en movimiento, tomándose del retrovisor derecho. El chofer no advirtió su presencia, y el empleado perdió la estabilidad, cayendo al suelo y siendo alcanzado por el vehículo.

El hecho desató una ola de rumores, tergiversaciones y versiones que algunos sectores políticos lanzaron sin pudor, intentando instalar una imagen de abandono municipal hacia los empleados, cuando los registros muestran una realidad muy distinta.

El secretario de Obras e Infraestructura, Miguel Iunissi, dio detalles precisos del episodio y fue contundente al rechazar las especulaciones: "El accidente fue tremendo, pero hay que aclarar cómo ocurrió realmente. Fue en un predio donde se guardan además de los camiones, maquinarias y un sector con equipos en desuso. Ese día, los recolectores se habían reunido para festejar el día del recolector, el 3 de octubre, pero no tenían la autorización, y lo hicieron igual. Lamentablemente algunos estaban consumiendo bebidas alcohólicas. El trabajador intentó subirse al camión en movimiento, perdió el equilibrio y cayó. Todo quedó grabado", explicó el funcionario.

Las imágenes y los informes preliminares descartan cualquier tipo de falla mecánica o negligencia del municipio. El camión, según los peritajes, se encontraba en perfectas condiciones. Lo que sí se constató fue la imprudencia del trabajador, sumada a una situación irregular: permanecer en el predio fuera del horario laboral y bajo el supuesto consumo de alcohol.

A pesar de eso, desde el primer momento, el municipio activó el protocolo de emergencia, notificó al Hospital de Cerrillos, intervino la Policía y el lesionado fue trasladado de inmediato al Hospital San Bernardo, donde permanece internado en estado delicado.

La Municipalidad de Cerrillos ordenó una investigación sumaria interna para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades. "No vamos a encubrir nada, pero tampoco permitiremos que se mienta sobre un hecho tan grave y doloroso. Hay cámaras, informes y testigos que serán puestos a disposición de la Justicia", subrayaron desde el Ejecutivo.

La Municipalidad está acompañando al trabajador y a su familia directa, dejando en claro que el municipio sí está presente, pero que también debe actuar con responsabilidad administrativa y legal.

El secretario Iunissi remarcó: "Nos duele profundamente lo ocurrido. Conocemos a la familia y estamos a disposición. Pero no se puede tolerar que se use la desgracia de un trabajador para hacer política. Algunos aprovechan el dolor para atacar una gestión, sin siquiera respetar a la víctima ni a su entorno".

El lamentable accidente dejó al descubierto no sólo una imprudencia humana, sino también la bajeza política de quienes pretenden capitalizar el sufrimiento ajeno. En redes sociales algunos buscaron ensuciar, tergiversar y manipular un hecho que se investiga.