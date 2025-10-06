¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Aumento de las prepagas
Municipalidad de Cerrillos
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta
Flavia Royón
caso de Sofía Benítez
Gobierno nacional
Municipios

Cachi: Inglés para potenciar servicios turísticos

La formación será totalmente virtual y se extenderá por dos meses.
Lunes, 06 de octubre de 2025 02:29
La iglesia de Cachi.
En Cachi, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, junto a la Municipalidad, lanzaron el curso "Inglés para turismo", una iniciativa clave para fortalecer las destrezas lingüísticas de la comunidad y elevar la calidad del servicio turístico.

La capacitación se dictará de forma 100 % virtual para garantizar el acceso y la flexibilidad horaria a los interesados, adaptándose a sus ritmos de estudio y trabajo.

Esta propuesta formativa, que convoca principalmente a emprendedoras locales que buscan adquirir conocimientos fundamentales para interactuar con turistas extranjeros y maximizar sus negocios, refuerza el compromiso de la Provincia y el Municipio con el desarrollo económico sostenible de la región. Esto asegura que el personal de contacto esté preparado para recibir un flujo turístico cada vez más diverso.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes la coordinadora del Ministerio, Marcela Ocampos; el senador provincial electo, Iván Manrique Burgos; y el secretario de Industria, Comercio y Empleo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Rodrigo Monzo.

 

