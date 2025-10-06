Metán: Lograron ocho medallas en los Juegos Evita

Los deportistas metanenses tuvieron un destacado desempeño en los Juegos Nacionales Evita 2025, que se desarrollaron en Mar del Plata y que formaron parte de la delegación provincial que compitió en la última semana. Los metanenses se destacaron en Levantamiento Olímpico y Atletismo Adaptado

Obtuvieron ocho medallas en diferentes disciplinas y ayer fueron recibidos en la localidad del sur provincial con mucha alegría por familiares, vecinos, amigos y autoridades.

Levantamiento Olímpico:

Solana Mercado Hurtado – Oro.

Manuela Camacho Meregaglia – Oro.

Jazmín Tévez – Oro

Máximo Landívar – Oro

Francisco Paz – Bronce

Técnico: Prof. José Paz (Fundación Dharma)

Atletismo Adaptado:

Braian Coronel – Plata en lanzamiento de bala, 100 mts llanos y 1500 mts llanos

Técnica: Prof. Iris López (Deporte para vos)

La Municipalidad de Metán informó que también formaron parte de la delegación los siguientes deportistas "que representaron con orgullo a nuestra ciudad en distintas disciplinas, demostrando compromiso, esfuerzo y un gran nivel competitivo":

Atletismo: Morena Díaz López Jofré; Mauro Vázquez; Kevin Toscano; Patricio Concha

Técnico: Prof. Leo Giménez

Rugby: Maia Díaz

Técnico: Prof. Leo Giménez

Tiro con Arco: Lourdes García

Técnico: Prof. Federico Navarro

Tenis: Juan Santamaría

Acompañamiento

El retorno de los jóvenes deportistas acompañados por sus respectivos entrenadores se produjo ayer en un clima de alegría y satisfacción por los logros deportivos conseguidos en la importante competencia a nivel nacional que se desarrolló durante toda la semana pasada. "Desde la Municipalidad de San José de Metán felicitamos con orgullo a todos nuestros jóvenes deportistas por su compromiso, disciplina y pasión, que los llevaron a lo más alto del deporte nacional. También extendemos nuestro reconocimiento a los profesores, entrenadores y familias que acompañan cada paso de su crecimiento", destacaron desde la comuna metanense.