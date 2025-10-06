Descubren 86 kilos de cocaína ocultas en tubos de GNC que viajaban desde Cafayate a Tucumán con el sello del clan Castedo

Efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” llevaron adelante un operativo de seguridad vial, sobre el kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional N° 40, donde detuvo la marcha de una pick up Ford Ranger ocupada por dos hombres de nacionalidad boliviana que viajaba desde Cafayate a San Miguel de Tucumán. El resultado: la incautación de 86 kilos de cocaína que tenían el sello del delfín (del clan Castedo) y la detención de los ocupantes del vehículo.

Al momento de realizar las preguntas de rutina, tío y sobrino respondieron que circulaban desde la ciudad salteña de Cafayate con destino la ciudad de San Miguel de Tucumán. Luego, los funcionarios les solicitaron a los ciudadanos que bajarán del vehículo y efectuaron una requisa en la cabina del mismo, donde constataron anomalías en los tornillos del estéreo y percibieron un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas de la salida de aire.

Incongruencias sonoras en los tubos de GNC

Asimismo, los uniformados advirtieron la existencia de dos tubos de GNC, transportados en la caja del rodado, los cuales a realizar golpes en la estructura notaron incongruencias sonoras en distintos sectores. Además, divisaron soldaduras tipo "ventana" en la superficie longitudinal de los cilindros.

Ante estos hechos, el personal de la Fuerza continuó con una inspección más minuciosa y en esos lugares extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y de color marrón.

Como resultado de las pruebas de campo Narcotest, los gendarmes corroboraron la presencia de 86 kilos 760 gramos de cocaína.

Con la intervención del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los efectivos procedieron a decomisar la totalidad de la droga, dinero en efectivo y dos celulares. En cuanto, a los involucrados mayores de edad quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.