VIDEO. Francos bajó a saludar a Sáenz, luego apareció Facundo Saravia y se armó una guitarreada en la Rosada

La presencia de Gustavo Sáenz frente a la Casa Rosada no pasó inadvertida. Minutos después de que el gobernador salteño realizara declaraciones en la puerta de Balcarce 50, el ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a saludarlo.

“¿Tiene miedo que haya un campamento salteño?”, le preguntó el periodista de TN. “No”, respondió Francos con una sonrisa. “Con Gustavo, siempre es un show”.

Consultado sobre la posibilidad de reencauzar las obras de infraestructura que reclama Salta, el funcionario nacional sostuvo: “Tenemos que trabajar en conjunto y ver cómo viene la segunda etapa del Gobierno. Ahora estamos en época de campaña, pero después que pase la elección, ahí veremos”.

Francos explicó que su decisión de acercarse fue espontánea. “Lo estaba viendo por la televisión, se escuchan los bombos, y dije ‘bueno, bajemos a saludarlo’”, comentó.

Sáenz, por su parte, bromeó sobre el encuentro: “Canté al balcón y bajó”, dijo entre risas. “Eso es bueno”, agregó.

Facundo Saravia y el gobernador Gustavo Sáenz, frente a la Casa Rosada.

El momento distendido se completó con la aparición de Facundo Saravia, exintegrante de Los Chalchaleros, quien se sumó a la escena. Junto al gobernador, entonaron “Una canción de aquí”, en una postal inesperada que contrastó con el clima de reclamo que había marcado el inicio de la jornada.

