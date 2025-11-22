Murieron 22 personas en Gaza tras un nuevo ataque de Israel

Al menos 22 personas murieron y varias decenas resultaron heridas este sábado, tras una nueva incursión ofensiva de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza, según confirmó la Defensa Civil del enclave.

Entre los muertos está un comandante de las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, según informó Mahmoud Bassal, vocero la Defensa Civil de Gaza.

En tanto, una fuente de Hamas, dijo que el movimiento ha expresado su contrariedad por los continuos ataques israelíes contra la Franja, a pesar de que Hamas y otras facciones palestinas se han adherido al acuerdo de cese al fuego.

Además, Hamas instó a los mediadores a "intervenir inmediatamente para evitar el colapso del acuerdo como Israel busca", subrayando que el movimiento y otras facciones siguen comprometidos con el cese al fuego a pesar de la escalada.

La fuente también advirtió de la continuidad de Israel en el asesinato de residentes en el enclave, junto con lo que describió como la "lenta presión" de parte de Estados Unidos sobre Israel para contener sus acciones, lo que podría impulsar la situación hacia un potencial caos.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que sus tropas llevaron a cabo la persecución de 17 milicianos que salieron de una red de túneles en el este de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, matando a once de ellos.tVi3ug

Desde que entró en vigor el cese al fuego en Gaza en octubre de este año, los ataques lanzados por Israel han provocado la muerte de 318 personas y lesiones a 788 más, elevando el número total de muertos desde el 7 de octubre de 2023, a 69.733 y el número de heridos a 170.863, de acuerdo con las autoridades de salud de Gaza.