Israel recibió un ataúd con el cuerpo no identificado del que sería otro rehén

Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recibieron este martes un ataúd que contiene el aparente cuerpo de un rehén, que fue escoltado por la policía rumbo al instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación, informó Times of Israel.

Si se confirma que el cuerpo pertenece a un rehén que estuvo en poder de Hamás, significaría que los restos de siete rehenes aún permanecen en la Franja de Gaza.

Hamas no proporcionó la identidad del rehén que entregó.

Más temprano, las Brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, anticiparon que entregaron al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) el cuerpo de un rehén israelí encontrado ayer en Gaza. La entrega fue organizada como parte del acuerdo de cese al fuego, indicó una fuente de Hamás, según la agencia Xinhua.

Las Brigadas Al-Qassam dijeron en una declaración de prensa que el cuerpo fue encontrado en el barrio de Shujaiya en el este de la Ciudad de Gaza durante operaciones de campo.

Desde que el cese al fuego entre Hamas e Israel entró en vigor el 10 de octubre, Hamas ha liberado a 20 rehenes israelíes vivos y ha entregado más de 20 cuerpos.

Israel ha liberado a 250 presos palestinos que cumplieron sentencias largas ya 1.718 presos arrestados en Gaza después del 7 de octubre de 2023.

De conformidad con el cese al fuego, la primera fase de la tregua en Gaza incluye la retirada parcial de los soldados israelíes, el intercambio de rehenes y presos, y un aumento significativo en la entrega de ayuda al enclave.