11°
Salta, Centro, Argentina
Valles Calchaquies

Muerte en los Valles Calchaquíes: un operativo terminó en tragedia y dejó un policía muerto tras una persecución y tiroteo

Un operativo policial en los Valles Calchaquíes terminó en tragedia cuando una persecución a alta velocidad derivó en un tiroteo y el vuelco de un patrullero. Un agente perdió la vida y otros resultaron heridos en Colalao del Valle, en el marco del “Operativo Lapacho”.
Martes, 07 de octubre de 2025 09:32
La camioneta en la cual se trasladaban los policías tucumanos que volcó y provocó la muerte de un oficial en los Valles Calchaquíes.
La tarde que debía cerrar una jornada de control terminó teñida de luto en Colalao del Valle, una pequeña localidad tucumana en los límites con Salta y Catamarca, cuando un policía perdió la vida durante una persecución que incluyó intercambio de disparos y un vuelco fatal.

Según las primeras reconstrucciones, todo comenzó cuando una patrulla del Operativo Lapacho -un despliegue que busca frenar el avance del crimen en los Valles Calchaquíes- intentó interceptar un vehículo sospechoso que circulaba a gran velocidad. Lo que parecía una rutina de control se transformó en una persecución feroz por caminos de ripio y curvas cerradas, con disparos cruzados que pusieron en riesgo a los agentes y a quienes transitaban la ruta.

El patrullero, que formaba parte del dispositivo de control montado por la Policía de Tucumán, perdió estabilidad y volcó, provocando la muerte inmediata de uno de los efectivos. Los otros ocupantes fueron trasladados de urgencia a centros de salud cercanos con heridas de distinta consideración.

Testigos relataron momentos de pánico y confusión. “Se escuchaban tiros y gritos, después vimos el patrullero dado vuelta”, contó un vecino de la zona que presenció parte de la persecución. El operativo se extendió por varios kilómetros y derivó en un amplio despliegue policial para intentar dar con los sospechosos, quienes habrían logrado escapar hacia una zona montañosa en dirección a Cafayate

Hasta el momento, la identidad del agente fallecido no fue revelada oficialmente, mientras que la fiscalía de turno dispuso una investigación para determinar las circunstancias exactas del tiroteo y del siniestro vial. Se realizaron peritajes sobre el vehículo y se ordenaron análisis balísticos en la escena.

Mientras tanto, los sospechosos continuaron su fuga en dirección a Cafayate

El hecho causó conmoción en en los Valles Calchaquíes, una región de belleza natural y creciente actividad turística, pero también marcada por el contrabando, el narcotráfico y la falta de recursos policiales. En los últimos meses, el Operativo Lapacho había reforzado su presencia en la zona con controles simultáneos en rutas y poblaciones rurales.

Mientras tanto, el dolor atraviesa a la fuerza policial tucumana y a toda la comunidad vallista. “Murió cumpliendo su deber”, repiten compañeros y vecinos que acompañaron la llegada del cuerpo al destacamento local.
El operativo continuará en las próximas horas, aunque la tragedia deja una marca profunda en una región donde la delincuencia y la geografía se combinan para poner a prueba, una vez más, los límites del coraje y del peligro.

 

