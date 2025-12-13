Alumnos de IES de Vaqueros culminaron las prácticas profesionales en Gestión Ambiental

Alumnos del Instituto de Educación Superior N° 6040 de Vaqueros, finalizaron sus prácticas profesionales de la tecnicatura en Gestión Ambiental en la Fundación Econativa, que se centraron en nociones básicas de gestión de arbolado urbano, reproducción de árboles y manejo de viveros.

En total fueron siete alumnos que completaron las 100 horas, con prácticas tanto en las instalaciones de la fundación como en la vía pública. Al finalizar el cursado los alumnos confeccionaron un mapa de la plaza de la legislatura con el detallado de la cantidad y tipo de arboles que existen en ese espacio verde, el cual en breve podrá ser de consulta pública digital mediante un código QR que se colocará en la plaza.

El rector del IES, Ariel Sánchez Wilde, destacó la posibilidad que tuvieron de articular con una organización para que los alumnos de segundo año puedan aplicar sus conocimientos y enriquecerla con lo aprendido en las prácticas, lo que les facilitará su posterior inserción laboral. Por eso agradeció a la fundación Econativa por ser la primera vez que lograron un convenio de este tipo.



Por su parte el presidente de Econativa, Gastón Galíndez, remarcó la importancia que tiene este tipo de acciones, ya que permite combinar los conocimientos teóricos que se dan en la tecnicatura con los saberes prácticos que tienen los colaboradores de la fundación “y que muchas veces no figuran en los manuales”.

En ese sentido destacó que los alumnos aprendieron principalmente el trabajo que se realiza en el vivero de Econativa, desde el inicio del proceso de recolección e identificación de semillas y tipos de árboles, siguiendo el proceso de crecimiento del ejemplar hasta que se encuentra apto para ser trasplantado definitivamente.



“De esta manera los alumnos además de contar con nuevos conocimientos, también se convierten en agentes multiplicadores del cuidado del medioambiente, uno de los objetivos que tenemos en la fundación”, señaló Galíndez.

Los alumnos que recibieron los certificados son Cecilia Cardozo, Fernanda Carelli Güedo, Eva Córdoba, Mauricio Díaz, Romina Guantay, Carola Ibarra, Luca Prieto.