¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
7 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cobros injustificados en el Samec
Boca Juniors
Boca Juniors
Salta
Incendio forestales
Javier Milei
Hamas
Patricia Bullrich
Leonardo Cositorto
Héctor Guerrero
Cobros injustificados en el Samec
Boca Juniors
Boca Juniors
Salta
Incendio forestales
Javier Milei
Hamas
Patricia Bullrich
Leonardo Cositorto
Héctor Guerrero

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El mundo del fútbol se une en apoyo a Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca atraviesa un delicado momento y permanece internado en su domicilio. 
Martes, 07 de octubre de 2025 18:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El ambiente del fútbol argentino y de otros países expresa mensajes de afecto hacia Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un delicado estado de salud y se encuentra internado en su domicilio con pronóstico reservado. 

Notas Relacionadas

Desde las cuentas institucionales más destacadas hasta clubes vinculados a su carrera, el aliento colectivo es incesante, desde que Boca hizo saber mediante un comunicado que el DT se encuentra con internación domiciliaria.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezó la cadena de apoyo con un contundente “¡Fuerza, Miguel!”, acompañado de una foto del entrenador con la ropa de Boca.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, replicó el parte médico emitido por el club xeneize y añadió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”. 

La Conmebol, por su parte, recordó su paso triunfal por Boca al destacar una imagen de la conquista de la Copa Libertadores 2007, con un mensaje de ánimo para “un campeón de América”. 

Clubes, jugadores y recuerdos compartidos

Los clubes en los que Russo dejó huella no quedaron al margen. Estudiantes de La Plata, donde lo dirigió en su etapa como entrenador, expresó: “¡Fuerzas, Miguel! La familia Pincha está con vos”. 

Rosario Central, vinculado íntimamente con la carrera de Russo, publicó: “Todo el pueblo canalla está con vos”, y hasta su equipo reserva dedicó una victoria a su salud. Además, Ángel Di María posteó: "Fuerza Miguel

Lanús, otro de los clubes con los que Russo mantuvo vínculos profesionales, declaró: “Ahora nos toca a nosotros. Muchas fuerzas en este momento, Miguel”. 

Vélez, donde fue campeón, también emitió una publicación: “Desde Vélez … te deseamos mucha fuerza, Miguel querido. Estamos con vos”. 

En el ámbito internacional, instituciones como Universidad de Chile, Millonarios de Colombia y Cerro Porteño también se sumaron. La U chilena recordó su paso por el club con gran cariño, mientras que en Colombia, Millonarios revivió una frase del entrenador (“todo se cura con amor”) y se solidarizó con él y su familia. 


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD