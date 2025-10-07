El mundo del fútbol se une en apoyo a Miguel Ángel Russo

El ambiente del fútbol argentino y de otros países expresa mensajes de afecto hacia Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un delicado estado de salud y se encuentra internado en su domicilio con pronóstico reservado.

Desde las cuentas institucionales más destacadas hasta clubes vinculados a su carrera, el aliento colectivo es incesante, desde que Boca hizo saber mediante un comunicado que el DT se encuentra con internación domiciliaria.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezó la cadena de apoyo con un contundente “¡Fuerza, Miguel!”, acompañado de una foto del entrenador con la ropa de Boca.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, replicó el parte médico emitido por el club xeneize y añadió: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

La Conmebol, por su parte, recordó su paso triunfal por Boca al destacar una imagen de la conquista de la Copa Libertadores 2007, con un mensaje de ánimo para “un campeón de América”.

Clubes, jugadores y recuerdos compartidos

Los clubes en los que Russo dejó huella no quedaron al margen. Estudiantes de La Plata, donde lo dirigió en su etapa como entrenador, expresó: “¡Fuerzas, Miguel! La familia Pincha está con vos”.

Rosario Central, vinculado íntimamente con la carrera de Russo, publicó: “Todo el pueblo canalla está con vos”, y hasta su equipo reserva dedicó una victoria a su salud. Además, Ángel Di María posteó: "Fuerza Miguel

Lanús, otro de los clubes con los que Russo mantuvo vínculos profesionales, declaró: “Ahora nos toca a nosotros. Muchas fuerzas en este momento, Miguel”.

Vélez, donde fue campeón, también emitió una publicación: “Desde Vélez … te deseamos mucha fuerza, Miguel querido. Estamos con vos”.

En el ámbito internacional, instituciones como Universidad de Chile, Millonarios de Colombia y Cerro Porteño también se sumaron. La U chilena recordó su paso por el club con gran cariño, mientras que en Colombia, Millonarios revivió una frase del entrenador (“todo se cura con amor”) y se solidarizó con él y su familia.